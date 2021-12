OPPO Find N: premier smartphone flagship pliable d’OPPO

Partagez 11 Partages

OPPO vient de dévoiler son premier smartphone flagship pliable, l’OPPO Find N. Fruit de quatre années de recherches et de six générations de prototypes, l’OPPO Find N apporte une nouvelle approche de la flexibilité et vous offre une nouvelle expérience authentique.

OPPO Find N, qui se distingue par son design ergonomique, sera disponible en Chine à partir du 23 décembre 2021 en trois couleurs distinctes: noir, blanc et violet.

Il est muni de trois caméras pour des photos et des vidéos de haute qualité. Il intègre un capteur principal Sony IMX 766 de 50 MP, un objectif ultra-large de 16 MP et un téléobjectif de 13 MP, ainsi que des caméras selfie sur les écrans intérieur et extérieur. Associé au mode FlexForm, l’OPPO Find N offre aux utilisateurs une expérience inédite de la photographie avec un logiciel personnalisé pour exploiter au maximum le facteur de forme pliable.

L’écran Serene de 12 couches Display customisé d’OPPO offre une excellente protection et une grande durabilité. Il fonctionne grâce à la charnière Flexion pour une expérience pliable en toute sérénité. L’écran comprend une couche de 0,03 mm de Flexion UTG (verre ultra-fin), comparé à 0,6 mm de verre ordinaire pour les smartphones, ce qui lui permet de se plier facilement tout en offrant une forte durabilité. L’écran Serene Display est également très fiable, avec sa capacité à être plié plus de 200 000 fois tout en conservant une expérience de pliage globalement fluide avec quasiment aucun pli, comme le vérifie TUV.

L’OPPO Find N est équipé du Qualcomm® Snapdragon™ 888, ainsi qu’une RAM de 12 Go LPDDR5 et 512 Go de stockage UFS 3.1. Une grande batterie de 4 500 mAh offre une autonomie H24, tandis que la charge flash SUPERVOOC de 33W est optimisée pour atteindre 55 % en 30 minutes et à 100 % en 70 minutes. Il est également doté de la recharge sans fil AIRVOOC de 15W (compatible avec la norme Qi) et de la recharge sans fil inversée de 10W. L’OPPO Find N comprend un scanner d’empreintes digitales latéral qui est logé dans le bouton d’alimentation, ainsi qu’un double système de haut-parleurs et un support Dolby Atmos pour offrir un son plus réaliste.

Pour la première fois sur un téléphone pliable, l’OPPO Find N utilise un design incurvé 3D sur les deux bords extérieurs de l’appareil pour améliorer la sensation de la main et conserver un look élégant. Le capot arrière et le module de caméra arrière continuent le langage de conception de courbe fluide du Find X3. Des courbes épurées abaissent visuellement la hauteur du module de caméra, tandis que le panneau arrière Gorilla Glass Victus et la plaque de caméra en céramique associent une touche élégante à une finition de bon goût.

D’après communiqué