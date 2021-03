OPPO Find X3 Pro : un milliard de couleurs, un système de gestion Full Path et deux caméras de 50 MP

Partagez 0 Partages

OPPO vient de lancer sur le marché international son nouveau smartphone Find X3 Pro. Avec une conception futuriste, de qualité supérieure, son quadruple appareil photo sophistiqué et son écran fascinant, l’OPPO Find X3 Pro 5G est la figure de proue de sa gamme. C’est le premier smartphone d’OPPO qui enregistre et reproduit un milliard de couleurs. Une surabondance de nuances qui garantit une précision hyper réaliste. Basé sur un processeur 5G de Qualcomm et un chargement rapide avec SuperVOOC 2.0 Flash 65W et AirVOOC Wireless Flash 30W, Find X3 Pro est synonyme de performance supérieure.

La puissance de l’image grâce à des capteurs performants

L’OPPO Find X3 Pro 5G est le premier smartphone qui combine deux appareils photo 50 MP principaux (grand angle et extra grand angle) et qui ait recours au capteur d’images novateur Sony IMX 766, qui permet aux photographes de sublimer leur art.

Le Find X3 Pro opère également du traitement d’images et de vidéos 10 bits, une fonction professionnelle de niveau DSLR qui génère des vidéos de qualité réellement supérieure, avec une palette dynamique plus large et des couleurs plus intenses. Cela favorise une expression créatrice plus riche en post-production.

Le Find X3 Pro tire en outre parti de ses potentiels 10 bits via le mode Cinematic : des images 4K, une large palette dynamique de couleurs et des enregistrements vidéo en format LOG. Cela procure un contrôle manuel complet sur les fonctions ISO, de balance des blancs, de vitesse d’obturation et de mise au point — ce qui en fait réellement le meilleur ami du vidéaste. Le Find X3 Pro hérite par ailleurs d’un appareil photo ultra grand angle avec objectif à surface free form qui réduit fortement les déformations se produisant sur le pourtour des photos et des vidéos.

Ecran haut en couleurs, conception de qualité supérieure

Le Find X3 Pro garantit un degré d’affichage exceptionnel de couleurs et utilise le Full-Path Color Management System 10 bits afin de capturer, stocker et assurer la restitution de photos et d’images comportant jusqu’à un milliard de couleurs. Grâce à la puissance des appareils photo 50 MP, alliée à l’affichage d’un milliard de couleurs du Find X3 Pro, l’utilisateur dispose d’une précision chromatique professionnelle dans le creux de sa main. Par ailleurs, la fréquence de rafraîchissement dont bénéficie l’écran 120 Hz, de résolution QHD+, confère une qualité visuelle incroyable aux applis, aux jeux et aux contenus de divertissement.

Avec la fonctionnalité Color Vision Enhancement de ColorOS 11.2, OPPO a créé une version plus complète du test Munsell 100 Hue, qui produit l’un des 765 étalonnages d’écran potentiels. Ainsi, les couleurs sont corrigées de manière optimale pour les yeux de chaque utilisateur de Find X3 Pro.

Le superbe écran se niche dans un design futuriste qui fait du Find X3 Pro un appareil à la fois beau et durable. OPPO a opté pour un design de qualité supérieure et un module photo intégré à l’arrière de l’appareil. Allié à un design affiné et épuré, le résultat est une sensation unique et confortable dans la main. Le Find X3 Pro est un fabuleux appareil pour les créatifs qui se déplacent beaucoup. Il a été pensé dans un esprit de pérennité. Sa coque robuste résiste à la poussière et à l’eau.

Une collaboration avec Hans Zimmer

Pour le Find X3 Pro, OPPO est honoré de s’associer au compositeur Hans Zimmer, qui a créé des sonneries et des notifications exclusives pour ce smartphone. Ayant composé plus de 200 projets, les distinctions de Hans Zimmer incluent un Academy Award, deux Golden Globes, trois Grammys, un American Music Award et un Tony Award – alors préparez-vous pour la mise à niveau ultime de la bande-son de votre vie.

La plateforme mobile de Qualcomm, une référence sur le marché

L’innovation est présente dans toutes les facettes de l’OPPO Find X3 Pro 5G. Grâce à la nouvelle Snapdragon™ 888 5G, la plateforme mobile de Qualcomm permet aux utilisateurs de jongler aisément avec de multiples tâches et de faire face aux applis les plus gourmandes. Le Find X3 Pro 5G est un excellent compagnon au quotidien, procurant une connectivité 5G aux quatre coins du monde.

La très confortable batterie 4.500 mAh procure d’excellentes performances en termes d’autonomie alors que les processus de chargement rapide SuperVOOC 2.0 Flash 65W et AirVOOC Wireless Flash 30W font en sorte que votre smartphone soit toujours prêt à entrer en action. Vous pouvez également utiliser le Find X3 Pro pour charger d’autres appareils grâce à la fonction de reverse charging.

OPPO Find X3 Pro 5G sera disponible en Tunisie à partir du 30 mars 2021 en couleurs Gloss Black et Bleu.

Communiqué