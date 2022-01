OPPO INNO DAY 2021 remporte le prix FOTD-FWA

Partagez 0 Partages

Dernièrement, le site web OPPO INNO DAY 2021 a remporté le prix FOTD (FWA of the Day) décerné par le FWA (FavouriteWebsite Awards). Étant un des principaux prix dans le domaine du design digital et de la créativité médiatique, le FWA comprend plus de 500 juges professionnels de plus de 35 pays pour sélectionner en temps réel les projets les plus innovants et avant-gardistes dans le monde. Ce concours met en valeur la créativité en combinant la technologie numérique et l’art du design.

“En sa qualité de manifestation en ligne qui repose sur le concept du ” Möbius Strip “, l’OPPO INNO DAY 2021 est une première en Chine qui se déroule dans le monde virtuel. Ludique et innovant L’INNO WORLD digital présente aux visiteurs une expérience interactive sans précédent qui démontre que le monde virtuel en ligne n’a rien à envier aux autres et que le progrès est à venir.” affirme un responsable de FWA.

OPPO INNO DAY 2021 a été organisé virtuellement les 14 et 15 décembre 2021. Dans l’espace INNO WORLD, les visiteurs pouvaient personnaliser leurs avatars, regarder des émissions en direct, prendre des photos et découvrir les dernières technologies OPPO (Air Glass, OPPO Find N et autres technologies de pointe). En même temps, INNO WORLD a su transcender le temps et les limitations physiques. Il a permis aux utilisateurs de discuter librement, d’interagir avec d’autres personnes du monde entier, d’envoyer des emojis et d’exprimer leurs personnalités. Lors de l’INNO DAY 2021, plus de 2 500 000 visiteurs sont venus à INNO WORLD et ont apprécié les innovations d’OPPO. Actuellement, INNO WORLD est toujours accessible en ligne et prêt à offrir à davantage d’utilisateurs de merveilleuses interactions virtuelles.

FWA, abréviation de ‘‘Favorite Website Awards’’, a été créé en mai 2000 en Angleterre, au Royaume-Uni. Au cours des 22 dernières années, FWA a décerné le FOTD (FWA du jour), le FOTM (FWA du mois), le FOTY (FWA de l’année) et les People’sChoice Awards sur une base quotidienne, mensuelle et annuelle. Ces prix ont constamment inspiré les designers du monde entier dans le domaine du design numérique et du développement web.

Communiqué