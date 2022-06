OPPO lance des offres exceptionnelles sur ses smartphones de la Série A

Partagez 1 Partages

Comme à chaque saison estivale, OPPO lance en Tunisie une promotion spéciale sur ses smartphones, de la Série A, à l’occasion du baccalauréat et de l’Aïd El Idha.

Les fans des produits technologiques d’OPPO auront ainsi l’opportunité, du 27 juin au 11 juillet 2022, d’acquérir des smartphones de qualité A96, A76 et A55 à des prix exceptionnels (avec remise de 100 DT).

« C’est une période très particulière, de fêtes et de joie, pour tous les tunisiens et un moment idéal pour offrir des cadeaux –intelligents- aux personnes proches et aux jeunes lauréat.e.s du bac ou diplômé.e.s de l’enseignement supérieur » a déclaré Ramzi Ferchichi, Brand Director à OPPO Tunisie. Il a aussi signalé « A travers notre promotion spéciale, nous voulons propager le sourire et le bonheur au sein des familles tunisiennes et auprès des jeunes, filles et garçons, tout en félicitant les lauréat.e.s de leur réussite à la fin de cette année scolaire et universitaire ».

Les smartphones de la série A d’OPPO : robustesse, finesse et légèreté

La Série A d’OPPO est connue par ses smartphones de nouvelle génération notamment les A96, A76 et A55. Qu’il s’agisse de photographie, de musique ou de divertissement, ces smartphones se présentent avec un design ultra fin et des fonctionnalités avancées et sont outillés d’un grand écran immersif et d’une batterie très performante de longue durée. Ils représentent ainsi de beaux outils de productivité qui facilitent plus que jamais les multitâches en déplacement. Ils proposent des fonctionnalités de sécurité et de confidentialité strictement conçues pour récupérer les données ou les garder à l’abri des regards indiscrets.

Communiqué