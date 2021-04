OPPO lance en Tunisie le nouveau smartphone A94

Partagez 1 Partages

OPPO, marque mondiale leader d’appareils intelligents, annonce le lancement en Tunisie de son nouveau smartphone A94, sous le slogan « Colorez vos moments ».

Plus performant que ses prédécesseurs, avec une capacité de batterie plus élevée et des vitesses plus rapides, le nouveau A94 est emballé dans un design simple, fin et élégant.

Le nouveau smartphone d’OPPO de la série A est conçu pour les amateurs de tendances à la recherche d’un appareil puissant et durable qui offre un mélange de nouvelles fonctionnalités vidéo amusantes, avec une charge rapide 30W VOOC 4.0 et une grande batterie 4310 mAh.

Capturez la vie selon vos priorités

Les fonctionnalités de pointe de la caméra OPPO A94 offre à ses utilisateurs des avantages créatifs. L’OPPO A94 est doté d’un ensemble de caméras quadruples dont une caméra principale de 48MP. Pour ajouter de la profondeur à vos photos et vidéos, la caméra principale fonctionne de concert avec un appareil photo ultra grand angle 8MP, un appareil photo macro 2MP et un appareil photo mono 2MP. Le smartphone est également équipé d’une caméra frontale de 32 MP, idéale pour les fans de selfie.

La Vidéo Portrait Couleur IA révèle intelligemment les couleurs naturelles de votre sujet tout en transformant l’arrière-plan en noir et blanc, créant ainsi des prises incroyables. Pour les vloggers, OPPO présente une nouvelle façon de capturer deux perspectives à la fois. La vidéo double vue enregistre simultanément les images des caméras avant et arrière. L’option EIS Stabilisation Vidéo fonctionnera pour vous assurer que vos images sont stables et utilisables. De jour comme de nuit, l’option Bokeh Dynamique ajoute un effet qui étire la lumière, tout en obscurcissant les détails de l’arrière-plan. Le sujet de la photo au premier plan est traité avec un algorithme HDR en basse lumière avec un réglage de couleurs pour qu’il se démarque. Enfin, une vidéo n’est pas complète sans un moyen simple de l’assembler avec Soloop. Vous pouvez facilement éditer des vidéos avec des sous-titres et de la musique filtrés en clips partageables de qualité professionnelle.

Le Portrait Nuit flare ajoute quant à lui de superbes éclats de lentille ronds à l’arrière-plan, sans pour autant dominer le sujet du portrait.

Design fin et fashion

La série A, connue pour son concept de design fin vous permettra d’apprécier l’élégance grâce à un corps ultra fin de 7,8 mm pesant seulement 172 g et complété par une batterie incurvée en 3D dont l’épaisseur est de 0,55 mm, tandis que l’écran dissipe la chaleur à travers une fine plaque de graphite de 0,1 mm. La résistance aux chocs et aux chutes de l’OPPO A94 est améliorée en optimisant l’empilement des petits composants de la carte mère et en renforçant la protection de ses composants structurels.

Avec une taille d’écran AMOLED de 6,43 pouces, le smartphone arbore un grand rapport corps-écran de 90,8% et une empreinte digitale intégrée 3.0 grâce à un lecteur d’empreintes digitales pratique qui se trouve sous l’écran pour déverrouiller rapidement votre téléphone.

L’option Confort Occulaire IA exploite deux fonctionnalités et 4096 niveaux de luminosité ayant pour but de réduire la fatigue visuelle et protéger les yeux. L’écran Sunlight de l’OPPO A94 ajuste automatiquement sa luminosité en fonction de vos préférences et de l’exposition à la lumière ambiante.

Vivez la vie avec une plus longue autonomie

OPPO A94 offre la technologie de charge rapide 30W VOOC 4.0 qui permet de le charger rapidement et de manière fiable. Une charge rapide de 5 minutes vous permettra de regarder YouTube pendant 2,9 heures.

Sa grande batterie de 4310 mAh offre désormais une autonomie suffisante. Vous bénéficiez désormais de 16 heures de lecture vidéo en ligne avec une seule charge.

L’économie d’énergie intelligente offre plusieurs modes d’économie d’énergie pour que votre téléphone reste alimenté et fonctionne même dans les moments les plus pénibles.

Pendant que vous dormez, la fonction Super Veille Nocturne identifie et s’adapte à votre routine du coucher pour vous assurer que la durée de vie de votre batterie ne diminue que de 2%. De plus, la charge nocturne, 30W VOOC Flash Charge 4.0 bénéficie d’une mesure de sécurité qui empêche la surcharge avec Battery Guard.

OPPO A94 fonctionne à des performances optimales grâce à son puissant processeur octa-core MediaTek Helio P95. Il est, en outre, livré avec un système de refroidissement intégré conçu pour dissiper de manière optimale la chaleur émise par les jeux gourmands en ressources.

Un bel outil de jeux et de productivité

ColorOS 11.1 offre une expérience de jeu intense, continuelle et sensationnelle mais OPPO A94 ne vise pas uniquement les joueurs mobiles. Ce téléphone est aussi un outil de productivité clé qui facilite plus que jamais les multitâches en déplacement et augmente la productivité. Il propose des fonctionnalités de sécurité et de confidentialité strictement conçues pour récupérer vos données ou les garder à l’abri des regards indiscrets.

OPPO A94 est disponible depuis, le 31 mars 2021 en Tunisie, et ce en deux couleurs : noir fluide et violet fantastique.

Communiqué