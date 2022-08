OPPO lance la nouvelle série Find X5 avec des offres exceptionnelles 

Partagez 0 Partages

OPPO vient de dévoiler, en Tunisie, sa nouvelle série haut de gamme Find X5, qui sera lancée pour la première fois dans notre pays, à partir du 1er août 2022, avec des offres promotionnelles attrayantes. Il s’agit du smartphone phare FIND X5 Pro et le smartphone FIND X5.

Outillée d’une technologie de pointe, la série Find X5 offre une esthétique moderne et futuriste et des expériences d’imagerie inédites dans le monde. La série inclut un processeur révolutionnaire de traitement d’images, qui surmonte le plus grand défi de la capture vidéo sur smartphone : l’enregistrement nocturne. Ceci est associé à un système de caméra double phare IMX766 incomparable, avec des performances inégalées, outre une connectivité 5G ultra-rapide et une incroyable technologie de charge rapide SUPERVOOC.

Avec une capture vidéo 4K Ultra Nuit supérieure sur des caméras larges et ultra larges, la série Find X5 offre la meilleure qualité d’image large et ultra large de l’industrie pour les photos et les vidéos.

Travaillant en étroite collaboration avec Sony pour personnaliser un capteur IMX709 pour la caméra frontale du Find X5 Pro, OPPO a intégré MariSilicon X pour garantir que les selfies soient plus beaux que jamais, avec plus de texture et une reproduction plus précise des couleurs, même dans des conditions d’éclairage difficiles. Et lorsque plus d’amis sautent dans le cadre, la caméra selfie passe automatiquement d’un grand angle de 80 à 90 degrés, s’assurant que personne n’est laissé de côté.

Find X5 Pro incarne un design futuriste pour exprimer un sentiment de beauté calme et inégalé. Le dos en céramique véritable ultra-dur du Find X5 Pro est disponible en céramique blanche et en noir pour refléter sa sophistication propre et moderne. Ce panneau arrière en céramique sans soudure est deux fois plus résistant que n’importe quel panneau de verre conventionnel et double aussi efficace pour la dissipation de la chaleur. Et bien sûr, le Find X5 Pro est résistant aux éclaboussures, à l’eau et à la poussière avec un indice de protection IP68.

Propulsé par le processeur multicœur Snapdragon 8 Gen 1 de dernière génération, le Find X5 Pro est suralimenté pour gérer même les jeux et les applications les plus exigeants. Basé sur un processus de fabrication compact de 4 nm, le GPU phare intégré de Qualcomm 2022 offre des performances 30% supérieures et une efficacité énergétique 25% supérieure à celle de la génération précédente, en plus de capacités d’IA améliorées.

L’OPPO Find X5 Pro sera disponible, en Tunisie, à partir du 1er août 2022 au prix de 4 999 dinars, avec une offre spéciale durant tout le mois d’août incluant gratuitement le chargeur sans fil AIRVOOC 50W et les écouteurs premium OPPO ENCO W51.

L’OPPO Find X5 sera aussi disponible, en Tunisie, à partir du 1er août 2022 au prix de 3 499 dinars, avec une offre spéciale durant tout le mois d’août incluant gratuitement le chargeur sans fil AIRVOOC 50W et les écouteurs OPPO enco W32.

D’après Communiqué