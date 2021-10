OPPO lance officiellement la version mondiale de ColorOS 12

Partagez 0 Partages

Après la sortie récente de la version pilote, OPPO vient d’annoncer officiellement le lancement du tout nouveau système d’exploitation ColorOS 12 pour ses utilisateurs mondiaux, devenant ainsi l’un des premiers fabricants d’équipement d’origine à fonctionner sous Android 12.

Dans le but d’offrir à ses utilisateurs une expérience transparente plus proche de celle d’Android 12 d’origine, ColorOS 12 présente une toute nouvelle interface utilisateur inclusive, des performances plus fluides et des fonctionnalités riches qui aident à augmenter la productivité au quotidien et permettent à atteindre un meilleur équilibre travail-vie personnelle.

Avec ce lancement, OPPO déploie officiellement la version bêta publique de ColorOS 12 auprès de ses utilisateurs mondiaux et l’introduira d’abord sur Find X3 Pro en Indonésie, en Thaïlande et en Malaisie. OPPO prévoit de s’étendre à plus de modèles couvrant plus de pays et de régions dans les mois à venir.

L’inclusivité est désormais un thème central

Présent dans 68 pays, touchant la vie de 440 millions d’utilisateurs dans le monde, l’inclusivité a été un thème central dans la création de ColorOS 12. S’appuyant sur le concept Infinite Design d’OPPO, qui est léger, riche et très personnalisable, le nouveau système d’exploitation offre une expérience plus inclusive et est livré avec des icônes, des animations et un cadre d’informations plus doux, adaptés à différentes langues et cultures et aux différents formats de téléphone.

Une expérience plus fluide et transparente

Offrir aux utilisateurs une expérience fluide et transparente a été au cœur de la recherche-développement (R&D) et de l’innovation d’OPPO. Le nouveau ColorOS 12 met l’accent à la fois sur le confort et l’endurance.

Pour répondre à l’intuitivité visuelle, Quantum adopte plus de 300 animations améliorées pour obtenir des effets animés réalistes. En imitant les habitudes physiques de résistance, d’inertie et de rebond, la fonctionnalité rend l’expérience globale plus fluide et plus alignée sur la cognition et les habitudes du cerveau humain afin que l’expérience soit plus réaliste et intuitive.

Des fonctionnalités pratiques telles que PC Connect et 3-Finger Translate, qui est alimenté par Google Lens,FlexDrop et Phone Manager permettent aux utilisateurs de ColorOS 12 de rester productifs dans plusieurs scénarios.

La confidentialité est prioritaire

OPPO a pris en considération les commentaires de ses utilisateurs et a donné la priorité à la confidentialité sur ColorOS. Le ColorOS 12 est non seulement fourni avec toutes les fonctionnalités de sécurité et de confidentialité améliorées d’Android 12, y compris les tableaux de bord de confidentialité, le partage d’emplacement approximatif et les indicateurs de microphone et de caméra, qui permettent aux utilisateurs d’être maîtres de leur propre vie privée avec des menus et des boutons clairs et visualisés, mais aussi en gardant les fonctionnalités bien développées au sein de l’équipe OPPO, telles que Private System, Private Safe, App Lock et autres.

Un système d’exploitation ouvert aux développeurs Android

OPPO vise aussi à partager des valeurs communes avec un échange mutuel avec ses partenaires Android et contribuer à la création d’une culture d’ouverture et d’échange technologique pour améliorer les plateformes. Tandis que ColorOS a incorporé de nombreuses fonctionnalités Android d’origine, ColorOS a inspiré la tendance personnalisable dans Android 12, comme le système Theming basé sur le papier peint dans Material You. Une fonctionnalité similaire a été déjà développée dans les éditions précédentes de ColorOS. Un autre bel exemple de cet échange est l’App Cloner de ColorOS qui est désormais disponible dans Android 12.

Politique de mise à niveau exclusive d’OPPO

Pour la première fois, OPPO annonce également une politique de mise à jour majeure. Plus précisément, pour les appareils OPPO commercialisés à partir de 2019, la société garantira trois mises à jour Android majeures pour ses appareils phares de la série Find X et deux mises à jour Android pour le Reno/F/K et certains appareils de la série A et une seule mise à jour Android pour les modèles de la série A à faible mémoire, avec quatre ans de mises à jour régulières des correctifs de sécurité pour la série Find X/Reno/F/K et trois ans pour la série A.

Plan de déploiement de ColorOS 12

OPPO lancera à partir du 11 octobre 2021 la version bêta publique de ColorOS 12 en Indonésie, en Thaïlande et en Malaisie sur le Find X3 Pro 5G. Les déploiements se poursuivront ensuite étape par étape dans d’autres pays et sur d’autres appareils jusqu’en 2021 et 2022. La société vise à porter ColorOS 12 à plus de 110 modèles au profit de 150 millions d’utilisateurs.

Communiqué