OPPO & l’association ‘‘Universelle’’ : la responsabilité sociale qui dessine le sourire surles lèvres

C’est une première en Tunisie pour OPPO, la marque leader des smartphones et des objets connectés innove et s’engage en collaboration avec l’association tunisienne ‘‘Universelle’’ dans le cadre d’une action sociale responsable durable qui a pour but de dessiner le sourire sur les lèvres des personnes démunies.

Il s’agit d’un projet de longue haleine,dont les aboutissements se feront en plusieurs étapes aufur et à mesure de l’avancement de la collaboration entre lesdeux parties.

Une première action sociale responsable

La première action sociale s’est déroulée au mois de décembre. En effet, à l’occasion des fêtes de fin d’année, la collaboration a entrepris une action destinée aux personnes sans domicile fixe, les SDF.

Ainsi OPPO, s’est chargée de fournir des kits alimentaires isothermes composés de : sacs à repas isothermes, boîtes alimentaires étanches isothermes et thermos isothermes en inox. Le tout avec un repas complet chaud pour dessiner le sourire sur les lèvres des personnes démunies.

«M3akom NsawrouTabsima» le slogan de la compagnie qui porte bien son nom car c’est «ensemble que les partenaires sont parvenus à dessiner le sourire sur les lèvres».

Après la préparation vient la distribution. D’ailleurs les deux partenaires, grâce aux efforts fournis par les volontaires de OPPO et de «Universelle» ont mobilisé tous les moyens humains et logistiques pour assurer le bon déroulement de cette mission humanitaire qui a permis de redonner le sourire et l’espoir à ceux qui en avaient vraiment besoin.

Les débuts de la collaboration OPPO et «Universelle»

C’est depuis le 25 octobre 2021, qui concorde avec la date de la célébration du troisième anniversaire de OPPO en Tunisie, que la marque s’est engagée à faire une levée de fonds pour l’association « Universelle ». Ainsi sur chaque Reno5 ou A94 vendu durant deux semaines promotionnelles 1 dinars étaitreversée à l’association. Suite à quoi, OPPO a intensifié son appui financier et logistique à «Universelle» afin de préparer toutes les étapes de ce projet de responsabilité sociale.

Une soirée spéciale avec “HadhretRjelTounes”

«Seule la fois que nous avons les uns dans les actions des autres nous donne de l’énergie et nous fait redoubler d’envie pour dessiner le sourire sur les lèvres», déclare Ramzi Ferchichi, manager service brandingd’OPPO en Tunisie.

Dans la continuité des actions et de l’appui, OPPO a sponsorisé l’événement de l’association«Universelle» du samedi 25 décembre 2021 à la salle Colisée de Tunis : un concert animé par “HadhretRjelTounes”. Tous les revenus de ce concert seront reversés aux projets sociaux de l’association.

Pour les mois à venir, dans le cadre de cette collaboration prometteuse OPPO et «Universelle» réservent pleins de surprises à leurs communautés.

Communiqué