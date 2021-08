OPPO – Le Find X3 Pro élu ‘Best Product Avanced Smartphone 2021-2022’ par EISA

Partagez 0 Partages

OPPO, la marque leader mondiale d’appareils intelligents, vient de remporter le prix « EISA BEST PRODUCT ADVANCED SMARTPHONE 2021-2022 » pour son smartphone phare Find X3 Pro. Le prix a été décerné par l’association EISA (Expert Image and Sound Association), un groupe d’experts issus de 29 pays représentant 61 magazines et portails web majeurs dans les domaines de l’électronique et du multimédia.

L’OPPO Find X3 Pro se présente dans un design haut de gamme et futuriste, équipé d’une caméra quad de pointe et d’un écran immersif. Il s’agit du premier smartphone d’OPPO à combiner deux caméras principales de 50 MP (grand angle et ultra grand angle) qui exploitent les capteurs d’imagerie innovants Sony IMX766 et un système de gestion des couleurs 10 bits. Cela permet aux utilisateurs de capturer, stocker et afficher des photos et des vidéos avec jusqu’à 1 milliard de couleurs, apportant une précision réaliste grâce à une abondance de nuances. Alimentée par la plate-forme mobile Qualcomm® Snapdragon™, la série Find X3 offre toutes les performances de l’innovation OPPO.

D’après communiqué