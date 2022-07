OPPO: le Find X5 bientôt en Tunisie

Partagez 2 Partages

OPPO vient d’annoncer l’introduction prochaine en Tunisie de sa nouvelle série de smartphones haut de gamme : Find X5. Cette série phare et très connue sur les marchés émergents du monde et en Europe sera ainsi commercialisée pour la première fois dans notre pays.

Il s’agit de la première série OPPO à intégrer la nouvelle puce MariSilicon X, premier processeur d’image développé par la marque en collaboration avec Hasselblad, une entreprise suédoise spécialisée dans la photographie. Grâce à ce processeur d’image et à des fonctionnalités de pointe, le Find X5 sublime les photos et vidéos et redonne vie aux moments mal éclairés sans sacrifier les couleurs. Il permet aussi de filmer en 4K la nuit, ce qui est une grande première pour les smartphones Android.

William Liu, Vice-président et responsable du marketing mondial chez OPPO a déclaré : “Avec la série Find X5, nous avons relevé la barre des smartphones phares en termes de style et de performances, sans jamais nous arrêter dans notre exploration de nouvelles possibilités.”

La croissance internationale rapide d’OPPO atteint de nouveaux sommets

L’année dernière, OPPO s’est imposée sur les marchés haut de gamme du monde entier tout en réalisant une forte croissance pour ses appareils technologiques phares. Grâce à des partenariats fructueux avec les principaux opérateurs mobiles, la croissance du segment haut de gamme des smartphones OPPO a dépassé 200% en 2021, tandis que les livraisons mondiales de la série OPPO Find X3 ont augmenté de 140% par rapport à la précédente série.

Des partenariats mondiaux avec Roland-Garros et Wimbledon ont également fait connaître la marque OPPO et sa série Find X dans le monde entier.

Pour sa série Find X5, OPPO a adopté des pratiques de conception de produits écologiques dans l’ensemble du cycle de vie du produit. Environ 45% de l’emballage est fabriqué à partir de fibres recyclées, alors que le plastique global utilisé dans les emballages des produits OPPO a diminué de 95% depuis 2019.

Des fonctionnalités de pointe pour la série Find X5

Avec un design futuriste, la conception de la série Find X5 reflète tous les aspects de l’expérience utilisateur. C’est un superbe appareil, qui embarque un processeur puissant, le Snapdragon® 888 de dernière génération, couplé à 8 Go de RAM. Un écran de 6.5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz offre un confort total lors du visionnage des contenus (vidéos ou gaming), avec une batterie performante de 4 800 mAh. Find X5 permet une charge rapide SUPERVOOC™ 80W en filaire et une charge sans fil AIRVOOC™ de 30W. Le système d’exploitation propre à OPPO, ColorOS 12.1, comprend des fonctionnalités avancées, telles que la suite de relaxation numérique O Relax et l’amélioration de la vision des couleurs.

Au dos de l’appareil, on retrouve une solide configuration : un capteur grand angle Sony IMX766 de 50 MP, un objectif Sony IMX766 ultra grand-angle de 50 MP et un téléobjectif de 13 MP. De quoi réussir de superbes photos, quelles que soient les circonstances, ainsi que des vidéos en 4K, y compris de nuit. À l’avant, le capteur dédié aux selfies est un Sony IMX615 de 32 MP.

Les propriétaires de la série Find X5 auront accès au service de garantie internationale premium d’OPPO, qui peut être utilisé dans plus de 2 500 centres de service dans 62 pays et régions du monde.

