OPPO Reno5 : l’histoire d’un design époustouflant

Quand on choisit un téléphone portable pour la première fois, ce qui nous attire immédiatement ce n’est pas la performance de sa batterie, ni l’expérience fluide de son utilisation, ni les capacités incroyables de sa caméra. Ce qui crée la plus forte des premières impressions est son design. La couleur, la forme, l’apparence et la sensation sont les éléments les plus cruciaux qui attirent, en quelques secondes, le consommateur envers un produit. Le design devient ainsi un des facteurs les plus importants pour une marque afin de démontrer son style et sa personnalité aux clients et de créer une connexion durable avec eux.

En continuant d’introduire des innovations technologiques de pointe dans ses produits, OPPO a également incorporé des concepts esthétiques de haute qualité dans la conception des produits. S’inspirant de l’héritage de la complète intégration de la mode avec la technologie qui caractérise la série Reno, OPPO offre à la nouvelle génération Reno5 un charme encore plus fascinant et brillant d‘assurance. Un charme qui va intégrer Reno5 dans l’expression de l’attitude quotidienne de chaque jeune utilisateur dans le monde. OPPO souhaite que Reno5 devienne le compagnon le plus intime de ses utilisateurs – ceux qui sont imaginatifs et enthousiastes, débordant de joie de vivre, par sa forme, sa couleur et son style.

La couleur : un langage commun du style OPPO

Observant l’évolution des smartphones d’OPPO à la dernière décennie, on peut voir une claire affinité pour les produits avec une conception unique et une artisanerie exceptionnelle. Par exemple, le R15 Nebula Edition Spéciale d’OPPO, produit en collaboration avec le designer de renommée mondiale Karim Rashid, a réalisé une intégration harmonieuse d’un dégradé rouge-bleu, s’étalant sur toute la couverture arrière jusqu’aux bords du téléphone. Le Find X d’OPPO présente un effet dégradé allant des bords du téléphone au centre, révélant une beauté de couleurs, qui coulent comme un ruisseau, sous une luminosité différente. Alors que le Reno4 Bleu Galactique, avec son effet visuel brillant et sa sensation mate au toucher donnent l’impression que le téléphone a été recouvert d’un tapis de millions de petits cristaux.

Le processus innovant Diamond Spectrum met en lumière une gamme de couleurs sous différents angles

En héritant de cette tradition d’exploration du design, Reno5 en Fantasy Silver adopte une nouvelle finition révolutionnaire qui brille comme les étoiles de la Voie Lactée, éblouissante et rayonnante comme si vous teniez la lumière de toute une galaxie dans vos mains. Ce qui est si remarquable concernant cette couleur « argent fantaisie », c’est qu’il peut projeter des milliers de couleurs différentes quand il est observé sous plusieurs angles. Chaque couleur brille et scintille d’une manière distinctive à sa propre et unique manière.

Afin d’obtenir cet effet de “couleur en constante transformation” sur Reno5, OPPO a mis en œuvre le premier processus Diamond Spectrum de l’industrie. Ce dernier est composé de trois couches différentes, toutes d’une importance égale : le film PICASUS, qui offre des couleurs riches, la texture Fresnel Lens qui augmente la réfractivité, rendant l’effet de couleur plus riche et plus divers, et le revêtement d’indium réfléchissant, qui assure que la couleur est assez brillante pour se démarquer. Travaillant ensemble, ces trois couches créent un effet coloré et brillant.

Même avec la complexité accrue du processus Diamond Spectrum, et grâce à d’autres avancées technologiques, l’épaisseur du film de couverture arrière du Reno5 (sauf le matériel de la couverture arrière), a été réduit à 0.125mm. C’est encore plus fin que la génération précédente de Reno4 (0.18mm).

Pétillante & mate : l’effet amélioré de Reno Glow

Par l’utilisation du processus Diamond Spectrum comme base, Reno5 en Fantasy Silver met les touches finales à la finition du téléphone avec l’effet Reno Glow amélioré. Utilisant une gravure laser raffinée, Reno Glow crée un effet visuel scintillant supplémentaire avec une touche plus délicate sur la couverture arrière du téléphone, apportant plus de lustre à ses couleurs en permanente transformation, par rapport à Reno4. En outre, l’effet unique de Reno Glow crée une texture mate spéciale sur la couverture arrière du Reno5, ce qui permet une résistance aux empreintes digitales.

Fin, pratique et maniable

Ce qui est commun dans tous les smartphones de la série Reno et la large gamme de produits OPPO, c’est leur minceur, légèreté et maniabilité. Reno5 est le bon témoin. Malgré que le téléphone soit équipé d’une charge Flash 50W et d’une batterie plus large de 4310mAh, la taille et le poids de Reno5 sont

maintenus au minimum. L’épaisseur générale a été condensée à seulement 7.7mm (le modèle en Fantasy Silver est d’à peine 7.8mm à cause de l’effet de couleur ajouté) alors que le poids total du téléphone est de seulement 171g.

Pour avoir atteint un tel corps léger et compact, OPPO a continuellement optimisé l’utilisation de la disposition des composants de l’espace interne. Le processus de la conception a été amélioré en réduisant l’épaisseur de la couverture d’écran du Reno5 de 0.1mm et la longueur de la carte mère de 0.6mm, rendant le téléphone plus léger et plus facile à manipuler.

Sur l’ensemble de l’appareil, Reno5 utilise un design 2.5D à l’avant et un design 3D à l’arrière, ce qui rend l’effet visuel plus dimensionnel. Également, la courbure sur les bords de la couverture arrière est plus frappante. Ce traitement raffiné des parties de transition du bord a donné à Reno5 une sensation encore plus confortable.

Grace à l’intégration de ces technologies, les utilisateurs peuvent facilement tenir et utiliser Reno5 avec seulement une seule main. Avec sa taille optimale, votre poche ne sera pas encombrée et vous ne sentirez pas votre main se fatiguer en jouant à des jeux vidéo pendant une longue période. Quand vous prenez votre Reno5 pour capturer les plus beaux moments de la vie, vous pouvez le faire sans aucun effort.

Une apparence séduisante et une performance puissante

La technologie intégrée du Reno5 offre non seulement une superbe expérience d’utilisateur, mais contribue également à la conception compacte du téléphone lui-même. L’écran AMOLED 6.4 pouces offre une expérience visuelle encore plus épanouissante en prenant en charge un taux de rafraîchissement de 90 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 180 Hz, rendant chaque interaction vive et fluide. De plus, l’affichage est vraiment bord à bord, avec un rapport écran/corps de 91.7 %. Ceci est réalisé grâce à un emballage COF avancé, rétrécissant davantage le cadre inférieur du téléphone d’environ 27%, de 5.53mm à 3.98mm par rapport à Reno4. Reno5 offre également un affichage avant plus complet en exploitant des algorithmes améliorés de détection par intelligence artificielle pour intégrer son interaction sans contact dans la caméra selfie à trou unique. Sur l’arrière de l’appareil, la matrice à quatre caméras ou cames est conçue en forme de ‘L’ inversée dans une petite fenêtre rectangulaire dans le coin supérieur. Non seulement fonctionnelle, cette petite décoration ajoute un changement de couleur contrasté au design ce qui se fond naturellement avec l’expérience visuelle chatoyante du téléphone.

Avec son incorporation d’une dynamique visuelle illimitée et de créativité dans un seul appareil compact, ensemble avec son ingéniosité et contemplation du détail, Reno5 hérite de l’exploration et de l’expertise d’OPPO dans une unification parfaite de la technologie et de la tendance. OPPO espère que le simple fait de tenir Reno5 dans votre main peut libérer un esprit d’expression de soi qui refuse d’être stéréotypé : enthousiaste, authentique, plein de vie et avec une unique étincelle de jeunesse.

