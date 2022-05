OPPO Reno7 arrive en Tunisie

Partagez 0 Partages

OPPO a annoncé le lancement très proche de son dernier né de la série Reno, en Tunisie, en l’occurrence OPPO Reno7.

La série des smartphones Reno se positionne comme un expert du portrait axé sur l’imagerie et la conception et un compagnon pour les jeunes pour exprimer leur individualité. Elle met l’accent, lors de chaque nouvelle édition, sur les besoins des consommateurs dans différents marchés grâce à des spécifications différenciées.

Conçue pour offrir une expérience utilisateur cohérente, la dernière génération de la série Reno adopte la dernière technologie notamment en termes de capacités supérieures d’imagerie, du capteur IMX709 fabriqué avec du matériel Sony et la conception accrocheuse, apportant des options et des améliorations significatives, telles que le Bokeh Flare Portrait de type DSLR, le Selfie HDR, le nouveau design en cuir de fibre de verre et OPPO Glow.

OPPO est convaincue que le nouveau Reno7 sera un succès auprès des consommateurs du monde entier grâce à son expérience nouvelle et sa nouvelle génération optimisée.

Depuis son entrée sur les marchés internationaux en 2009, OPPO a toujours obtenu de bons résultats sur la scène mondiale, contribuant à poursuivre ses efforts d’expansion internationale. Comme le rapporte Counterpoint, les performances d’OPPO en 2021 ont été particulièrement solides : OPPO est devenue la quatrième marque de smartphones au monde et se développe rapidement en atteignant les parts de marché les plus élevées en une seule année.

Jusqu’à présent, OPPO a aidé des millions d’utilisateurs et de créateurs actifs de la série Reno dans le monde entier à prendre des photos et des vidéos pour enregistrer leur vie et le monde qui les entoure.

Tous les produits de la série Reno7 sont conçus pour offrir une expérience de portrait/imagerie illimitée. Et tous les produits prennent en charge Bokeh Flare Portrait qui aide les utilisateurs à créer un effet bokeh flare de type DSLR dans la photo portrait et d’autres fonctions comme Selfie HDR, AI Palette, AI Scene Enhancement et l’image ultra-Claire de 108 MP.

Le nouveau smartphone Reno7 est destiné notamment aux utilisateurs qui ont de forts besoins en matière de design élégant, de création d’images et de connectivité fluide. Il hérite non seulement les avantages de ses prédécesseurs, mais intègre également de nombreuses nouvelles fonctionnalités technologiques avancées.

OPPO dévoilera bientôt en Tunisie son tout nouveau Reno7 et ses caractéristiques exceptionnelles.

Communiqué