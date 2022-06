OPPO Reno7 : l’expert en portrait avec une technologique de pointe et de l’IA avancée

Partagez 1 Partages

En tant que première série de smartphones à se spécialiser dans la photographie de portrait, la série Reno d’OPPO a ouvert la voie à une nouvelle génération de portrait intelligent à l’aide d’une technologie révolutionnaire et des algorithmes d’intelligence artificielle. Avec le lancement récent du Reno7, OPPO a fait passer cette expérience axée sur le portrait à un niveau supérieur grâce à une combinaison de matériel professionnel et d’algorithmes avancés qui permettent aux utilisateurs du monde entier de créer de superbes images de portrait en un seul clic.

Le premier smartphone à intégrer des algorithmes au niveau du capteur

Recueillir suffisamment de lumière à travers le capteur d’image est essentiel pour obtenir des images plus nettes, plus claires et plus lumineuses. Grâce à ses recherches approfondies sur la technologie des capteurs, OPPO a constamment recherché des moyens innovants pour augmenter la sensibilité du capteur à la lumière afin de fournir des images de la plus haute qualité.

L’une de ces approches consiste à adopter une conception de pixels RGBW (rouge, vert, bleu et blanc). En fait, OPPO utilisait déjà des conceptions de capteurs RGBW dès 2015 sur l’OPPO R7 Plus, grâce auxquelles elle a pu augmenter la sensibilité à la lumière jusqu’à 32%. Cependant, malgré l’amélioration de la sensibilité, des problèmes tels que la puissance limitée de calcul des capteurs d’image traditionnels et la diaphonie du signal entre les pixels signifiaient que les images prises à l’aide de ces premiers capteurs RGBW étaient sujettes aux aberrations chromatiques et aux fausses couleurs. En 2019, l’équipe OPPO de R&D en imagerie s’est inspirée d’un article sur une approche Quadra Binning consistant à ajouter deux sous-pixels blancs à chaque pixel rouge, vert et bleu afin que chaque pixel soit capable de détecter à la fois leurs signaux « colorés » respectifs et le spectre complet plus brillant des signaux blancs. Dans l’article, l’équipe de recherche a également appliqué la technologie DTI (Deep Trench Isolation) afin que chaque pixel puisse fonctionner indépendamment sans influencer les autres.

Après trois ans passés à développer et à affiner la technologie RGBW et les efforts inlassables de plus de trois cents ingénieurs en imagerie, OPPO a finalement réalisé la percée qu’elle recherchait, obtenant ainsi 87 brevets dans le processus.

En septembre 2019, OPPO et Sony ont officiellement commencé à travailler ensemble sur la production du capteur RGBW de nouvelle génération. L’amélioration et la vérification supplémentaires de la logique de transistor de résistance (RTL) de l’algorithme Quadra Binning d’OPPO ont été achevées en avril 2020, et quatre mois plus tard, l’algorithme Quadra Binning a été intégré avec succès dans le capteur RGBW pour compléter ce qui est maintenant connu sous le nom de capteur ultra-sensible IMX709. Au cours du développement, l’équipe de recherche et développement en imagerie d’OPPO a également travaillé en étroite collaboration avec des fabricants de puces, notamment Qualcomm et MediaTek, pour effectuer des tests de compatibilité sur l’IMX709 afin de garantir sa compatibilité avec les meilleurs SoC mobiles. Comparé à l’ancien IMX615, l’IMX709 est capable de capter 60% de lumière en plus et fournit des images avec 35% de bruit en moins.

Une nouvelle microlentille suscite la curiosité pour découvrir le monde invisible

Regarder sous un microscope nous donne une nouvelle perspective sur le monde qui nous entoure. Avec l’ajout d’une microlentille de 2 mégapixels sur OPPO Reno7 et la prise en charge d’un grossissement de 16,6x sur les vidéos et les photos, OPPO introduit une nouvelle façon de découvrir la photographie sur smartphone et de maximiser la créativité et la curiosité.

L’inclusion de Microlens sur OPPO Reno7 ressemble à l’acte d’introduire un objectif supplémentaire sur le téléphone. Au niveau structurel, OPPO a pris la décision d’installer le module Microlens sur la coque arrière du téléphone, plutôt que de le monter directement sur la carte mère. Comme la distance focale courte du Microlens nécessite que le téléphone soit placé très près des objets photographiés, OPPO a également ajouté une nouvelle lumière orbitale sous le Microlens pour fournir un éclairage supplémentaire lorsque le Microlens est activé. Les ingénieurs de conception industrielle d’OPPO ont eu du pain sur la planche pour s’assurer que la conception de la Microlens et de l’Orbit Light correspondait au look chic d’OPPO Reno7 tout en offrant les performances de prise de vue attendues. Grâce à leur travail ingénieux, aucun autre appareil sur le marché n’est capable de fournir la même polyvalence d’image, le même niveau de qualité et le même souci du détail que la série Reno7.

Photographie professionnelle de portrait renforcée par des algorithmes innovants de traitement d’image

En plus des percées matérielles, OPPO Reno7 est également équipé de fonctionnalités innovantes alimentées par des algorithmes avancés de traitement d’image. Parmi ceux-ci figurent Bokeh Flare Portrait, Selfie HDR et AI Beautification. Ces caractéristiques sont le résultat de plus de 10 ans de recherche et de développement dans le domaine de la technologie de l’image, ainsi que des derniers succès en matière de photographie de portrait de haute qualité pour smartphone.

Portrait évasé Bokeh de type DSLR

Bokeh Flare Portrait sur OPPO Reno7 améliore les fonctionnalités de la génération précédente pour offrir des portraits de type DSLR plus professionnels. Les algorithmes d’intelligence artificielle (IA) exclusifs d’OPPO améliorent la luminosité du sujet humain dans les images tout en floutant automatiquement l’arrière-plan et en augmentant les points lumineux Bokeh. En un seul clic, OPPO Reno7 peut capturer des images de portrait avec des riches spots lumineux qui ressemblent à ceux pris sur des appareils photo reflex numériques haut de gamme.

L’équipe R&D en imagerie d’OPPO a testé l’algorithme Bokeh Flare Portrait sur plus de 100 scènes pour améliorer la reconnaissance des portraits et les capacités de découpe des portraits. Par rapport aux fonctionnalités de la génération précédente, le nouveau Bokeh Flare Portrait offre un effet plus texturé et améliore les tons de la peau, en particulier dans les images à forte saturation des couleurs. Cela aide les sujets de portrait à se démarquer davantage des arrière-plans, ce qui en fait le centre d’intérêt de l’image.

Selfie HDR

Le rétroéclairage peut être l’un des environnements les plus difficiles à maîtriser lors de la prise de photos, mais avec la fonction Selfie HDR d’OPPO Reno7 et le capteur IMX709, il est maintenant plus facile que jamais de prendre des selfies plus nets, plus lumineux et plus naturels.

Bien que ces superbes selfies apparaissent instantanément sur l’écran de OPPO Reno7, dans les coulisses, divers algorithmes complexes sont à l’œuvre pour s’assurer que l’utilisateur capte la meilleure image de selfie possible. L’algorithme HDR utilise la technologie de synthèse multi-images pour supprimer les hautes lumières et améliorer les détails sombres de l’image. Parallèlement à cela, un algorithme de maillage de portraits a été testé sur une grande base de données d’images de portraits pour identifier avec précision les sujets humains dans l’image. Ensuite, l’algorithme Bokeh optimise la segmentation de l’image pour réduire le faux Bokeh et garantir que les bords entre les lumières et l’arrière-plan semblent naturels. D’autres améliorations sont ensuite apportées à la forme et à la couleur des reflets ainsi qu’à la luminosité et au ton de la peau.

AI Beautification

OPPO continue d’explorer comment les algorithmes d’IA peuvent être utilisés pour répondre aux différents besoins de retouche photo des utilisateurs du monde entier avec AI Beautification. Tirant parti de l’apprentissage automatique testé sur 5 000 visages uniques dans 400 000 images, AI Beautification reconnaît 393 points clés du visage pour offrir des effets d’embellissement naturel pour les photos et vidéos de portrait sur les caméras arrière et avant d’OPPO Reno7. Les effets d’embellissement incluent la suppression des imperfections de l’IA et la retouche personnalisée pour les individus dans les photos de groupe.

De superbes photos à tout moment, n’importe où…

OPPO n’a jamais cessé de repousser les limites de la photographie instantanée et haute résolution sur ses smartphones, car elle vise à rendre aussi simple que possible pour chacun de prendre des photos de haute qualité dans n’importe quelle situation.

En utilisant le moteur OPPO Image Clear Engine (ICE) intégré à OPPO Reno7, Flash Snapshot prend des rafales multi-images de photos à exposition ultra-courte pour capturer des images cristallines même lorsque les sujets bougent. Il suffit de soulever l’OPPO Reno7 et d’appuyer sur le déclencheur d’image pour capturer n’importe quel moment, n’importe où, sans se soucier des images floues. De plus, l’appareil photo principal de 64 mégapixels offre des capacités de traitement d’image étonnantes. L’algorithme d’amélioration de la résolution peut créer des images à plus haute résolution en utilisant le déplacement des sous-pixels entre plusieurs images pour synthétiser des images Extra-HD 108MP à l’aide de ce que l’on appelle une solution VD. Avec l’instantané Flash d’OPPO Reno7 et l’image ultra-claire de 108 MP, des photos étonnantes sont à portée de main à tout moment et n’importe où.

À l’avenir, OPPO continuera de se concentrer sur l’exploration de nouvelles possibilités en matière d’imagerie grâce aux progrès du matériel et des logiciels, permettant à la série Reno d’apporter encore plus de photographie de portrait professionnelle aux utilisateurs du monde entier.

Communiqué