‘‘OPPO Research Institute’’ lance un appel à propositions innovantes sur l’inclusion et la santé

OPPO vient d’annoncer la création d’un accélérateur de l’innovation au sein de son ‘‘OPPO Research Institute’’ et ce afin de permettre aux professionnels de la technologie et aux entrepreneurs inspirés de donner vie à des solutions innovantes et de créer ensemble un avenir meilleur, sur la base du crédo de la marque “Inspiration Ahead”.

Cet accélérateur de l’innovation est lancé par OPPO Research Institute et Microsoft for Startups, en tant que partenaire stratégique. Le programme vise à encourager tous les innovateurs technologiques à résoudre certains problèmes urgents de l’humanité.

Autour du thème « l’innovation vertueuse », OPPO cherche à recevoir des propositions dans deux catégories clés : la technologie accessible et la santé numérique. Suite à l’évaluation des propositions soumises par les équipes ou les individus participants, jusqu’à dix propositions se verront attribuer des subventions de 46 000 USD chacune, outre des opportunités d’investissement, d’assistance technique, de recherche, de partenariat commercial et de promotion lors d’événements mondiaux.

« OPPO croit profondément en l’idée de l’innovation vertueuse. Alors que nous continuons à explorer de nouvelles technologies, nous restons déterminés à le faire d’une manière qui donne la priorité aux personnes. Grâce à la technologie, nous tentons de résoudre certains des plus grands problèmes auxquels l’humanité est confrontée afin de pouvoir créer un monde meilleur pour tous », a déclaré Levin Liu, vice-président et directeur de l’OPPO Research Institute. “Avec la gravité des problèmes mondiaux tels que le vieillissement des populations, la mauvaise santé publique et la fracture numérique qui s’accroît de jour en jour, nous ne pouvions pas compter sur nos propres efforts pour apporter toutes les solutions. Nous avons donc lancé l’accélérateur de l’innovation pour permettre aux innovateurs, partageant les mêmes idées, de résoudre ces grands problèmes avec nous en utilisant la puissance de la technologie ».

Les subventions et le soutien technique visent à aider les entrepreneurs prometteurs à réaliser leurs visions

L’accélérateur de l’innovation 2022 commencera à recevoir les candidatures en ligne à partir du 8 mai 2022 et les gagnants seront annoncés après trois mois d’évaluations préliminaires et de démonstrations. OPPO fournira à toutes les équipes ou individus gagnants une subvention financière, ainsi qu’un soutien pour les aider à mettre en œuvre et à promouvoir leurs idées. Chaque proposition gagnante aura droit aux incitations suivantes :

Environ 46 000 USD de subventions.

Opportunités de partenariat et de financement.

Commercialisation de l’innovation via l’intégration avec les produits OPPO.

Opportunités de publicité et de démonstration lors d’événements technologiques mondiaux.

Soutien de l’équipe R&D d’OPPO, y compris des opportunités de rencontrer et de présenter des idées aux professionnels de l’industrie.

Les propositions seront évaluées par un jury professionnel, en fonction de leurs capacités à répondre à quatre critères clés : faisabilité, innovation et originalité, valeur sociale et potentiel à long terme. OPPO a également invité un comité d’experts, d’universitaires et de professionnels chevronnés dans le domaine de la technologie et de l’innovation pour aider à identifier et à accélérer le développement des propositions à fort potentiel.

« Les startups abritent toute une mine de technologies innovantes qui peuvent fournir des solutions numériques innovantes à diverses industries », a déclaré James Chou, PDG et directeur général de Microsoft pour les startups, dans la région de la Grande Chine, le Japon et la Corée. Et d’ajouter “avec une décennie d’expérience en Chine, Microsoft for Startups se consacre à la création d’une plateforme ouverte et collaborative permettant aux startups et aux entreprises établies d’innover ensemble. Nous sommes impatients de travailler avec la marque leader de smartphones OPPO pour développer des solutions innovantes pour une variété d’industries, ainsi que pour aider la recherche et les applications commerciales à se soutenir mutuellement ».

OPPO s’associe à des partenaires partageant les mêmes idées autour de l’esprit “Inspiration Ahead”

En tant qu’entreprise responsable et citoyenne, axée sur la mission “Technologie pour l’humanité, bien être pour le monde”, OPPO espère résoudre certains problèmes de vie grâce à la technologie.

OPPO a accumulé une riche expérience et une expertise dans les technologies accessibles et la santé numérique, y compris des informations et des applications utilisateurs étendues. Parmi celles-ci figurent son travail sur la conception accessible et l’adaptation pour les utilisateurs âgés, par exemple sa technologie d’amélioration de la vision des couleurs sur la série Find X3, qui aide les utilisateurs souffrant de déficiences de la vision des couleurs. Avec le système d’exploitation ColorOS et d’autres produits, OPPO a également introduit des interfaces utilisateurs adaptées spécifiquement aux utilisateurs âgés, leur permettant de profiter des avantages et de la commodité de la technologie.

Afin de faciliter la gestion de la santé parmi les utilisateurs mondiaux, OPPO a également fondé l’OPPO Health Lab, en partenariat avec des institutions médicales professionnelles et des académies sportives pour développer des produits de santé numériques et innovants à la fois matériels et logiciels. Grâce à sa politique de recherche-développement, OPPO espère aider les gens à améliorer leur santé grâce à des soins préventifs.

OPPO a l’intention de rendre de l’accélérateur de l’innovation une plateforme à long terme qui répond aux problèmes publics les plus urgents en attirant les meilleures solutions des esprits les plus brillants du monde entier.

Les candidatures pour l’accélérateur d’innovation OPPO seront ouvertes du 8 mai au 30 juin 2022. Pour soumettre une proposition, référer une proposition ou en savoir plus sur le programme, veuillez visiter le site Web officiel de l’accélérateur d’innovation OPPO à oppo.com/en/proposal/.

