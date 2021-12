OPPO Tunisie célèbre les fêtes de fin d’année

Partagez 4 Partages

Pour célébrer les fêtes de fin d’année 2021, OPPO Tunisie présente son « offre spéciale NEW YEAR ». Il s’agit d’une belle opportunité pour économiser le prix des écouteurs qui sont compris dans le pack gratuitement et pour profiter du Reno5 5G et des écouteurs sans fil W31 à 1599dt seulement ou pour se doter d’un smartphone A94 avecEncosBuds gratuitement à 999dt seulement. Le tout incluant une garantie OPPO CARE exceptionnelle de 6 mois qui prend en charge aussi l’afficheur.

Pour les amateurs passionnés de photographie OPPO, la marque leur a réservé une surprise de qualité et une compétition dédiée « ShotonOPPO ».

Pleines de surprises avec l’offre spéciale NEW YEAR

Pour OPPO, le nouvel an est l’occasion en or pour partager la joie avec ses utilisateurs.Quoi de mieux que de finir l’année en beauté avec un grand sourire et un nouveau smartphone high-tech. OPPO pense à ses fanset c’est pour cela qu’elle leur a préparé une promotion spéciale disponible dans ses boutiques agréées en Tunisie.

L’offre spéciale New Year d’OPPO lancée du 1er au 31 décembre 2021 comprend :

Un smartphone RENO5, avec les écouteurs sans fil Enco W31 offerts en plus de 6 mois garantie OPPO care, incluant la réparation de l’afficheur. Le tout au prix de 1599 DT,

Un smartphone A94, avec les écouteurs sans fils Encobuds offerts, en plus de 6 mois garantie OPPO care, incluant la réparation de l’afficheur. Le tout au prix de 999 DT.

Communiqué