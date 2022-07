Orange Digital Center, une aventure internationale qui a commencé en Tunisie

Partagez 2 Partages

C’est en Tunisie en 2010 que l’aventure Orange Digital Center a commencé. D’un centre dédié à la formation des jeunes étudiants sur les nouvelles technologies, l’ODC est devenu tout un réseau avec des représentations dans plusieurs pays, africains, notamment.

L’un des plus récents est celui d’Abidjan, la capitale économique de la Côte d’Ivoire. Lors d’une visite à ce centre en marge du Sitic Africa, nous avons rencontré le Senior Manager de ce centre, Frank Wodie, et la Manager Orange Fab Tunisie, Afef Boulares.

Comme tout autre ODC, l’Orange Digital Center d’Abidjan comporte quatre programmes : l’école du Code, l’accélérateur Orange Fab, le laboratoire FabLab, et le fonds d’investissement Orange Ventures. « Lancé officiellement en octobre 2021, le centre a formé 1600 personnes », a fait savoir, M. Wodie soulignant que l’objectif de l’ODC Abidjan et de former 2000 personnes d’ici à la fin de l’année 2022.

« Le fait que nous soyons organisés en réseau nous permet un partage intéressant des pratiques locales à fort impact et aux startups de se développer en local mais aussi d’adresser l’international travers les différents ODC », a-t-il ajouté.

Revenant sur l’histoire d’Orange Digital Center, Afef Boualares a, elle, rappelé qu’à ses débuts l’ODC dispensait des formations gratuites pour les jeunes étudiants sur le Coding, l’Intelligence artificielle et autres nouvelles technologies. Ensuite sont venus les FabLabs solidaires et les Oranges Fab qui accompagnent aujourd’hui les startups pour trouver des marchés, entre autres.

NJ