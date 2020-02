Orange Digital Ventures investit dans Gebeya, la marketplace panafricaine de formation et de placement de développeurs

Par le biais de cet investissement aux côtés de Partech Africa et Consonance Capital, Orange confirme ses engagements en faveur de l’entreprenariat dans la Tech en Afrique, en s’appuyant sur son programme d’investissement dédié, Orange Digital Ventures Africa, créé en 2017.

Orange souhaite accompagner Gebeya dans la recherche d’opportunités commerciales y compris avec ses filiales en Afrique (sa filiale ouest africaine Sonatel est déjà cliente de la start-up) et soutenir son expansion en Afrique francophone. Au cours des trois années qui ont suivi sa création, Gebeya a permis à plus de 600 talents spécialisés dans la tech de valider son programme de formation ; 45 % d’entre eux ont d’ores et déjà trouvé un emploi par le biais de la plateforme. De l’e-commerce aux télécommunications en passant par la finance, Gebeya a su bâtir un portefeuille de clients solides, en collaborant avec des sociétés internationales déterminées à apporter, au sein de ces secteurs, des changements durables.

Amadou Daffe, fondateur et CEO de Gebeya a déclaré : « Cet investissement permettra de financer le lancement de plusieurs initiatives essentielles pour cette phase décisive de développement de Gebeya, et amorcer notre croissance future. Il devrait également nous permettre de concrétiser notre ambition de démocratiser les talents dans le domaine des technologies en Afrique. »

La société envisage de renforcer son équipe de direction afin d’accroître son leadership sur le plan stratégique et opérationnel, et de dynamiser ses activités futures. Dans sa volonté de s’étendre à l’Afrique de l’Ouest francophone, Gebeya mettra tout en œuvre pour former de nouveaux talents de la tech, appelés à jouer un rôle central dans la transformation numérique de l’Afrique.

Enfin, la société travaillera au déploiement de sa plateforme web de mise en relation talents / entreprises, avec l’ambition de devenir le « hub » privilégié pour les entreprises cherchant à identifier et mobiliser des développeurs de talent. Elle garantira à ses clients une parfaite transparence et leur permettra de choisir les ingénieurs les mieux qualifiés sur le continent, tout en luttant contre la hausse du chômage chez les jeunes en Afrique.

Marieme Diop, d’Orange Digital Ventures Africa, a déclaré à cet effet: « Actuellement en Afrique 60% des start-up tech soutenues par des VC ont été créées il y a moins de 5 ans. L’écosystème est en croissance rapide et les investissements dans les start-up Tech montent en flèche, pourtant, la rareté des talents qualifiés demeure. Elle poursuit : « celle-ci constitue une barrière significative pour permettre aux start-up de tirer pleinement profit de la puissance des nouvelles technologies. ODV Af rica est heureux de soutenir Gebeya et son équipe chevronnée et croit fortement à sa capacité à créer un vivier d’ingénieurs africains talentueux à même de répondre à la demande internationale d’expertise dans les domaines de la tech. »

Gebeya a également reçu, plus tôt cette année, le soutien de l’IFC afin de permettre à l’entreprise d’accorder des bourses gratuites à de futures ingénieures logiciels, un engagement qui souligne l’importance du rôle joué par Gebeya sur le plan social. La start-up formera 250 futures développeuses, contribuant ainsi à réduire les disparités entre les sexes dans le domaine des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques (STEM) en Afrique.

