Orange Digital Ventures investit dans Youverify, une startup spécialisée dans la vérification d’identité

Le développement des services financiers et des paiements mobiles continue son accélération sur le continent. Pour accompagner les acteurs, fintech et grands groupes, dans un contexte où les tâches de vérification restent encore particulièrement complexes et manuelles, l’essor de RegTech telles que Youverify est un enjeu clé pour le marché.

Co-fondée par Gbenga Odegbami, le PDG de la société, Youverify a l’ambition d’aider les entreprises à automatiser la vérification de données aujourd’hui en silo comme l’identité, le parcours académique, la domiciliation, les historiques de crédit, la reconnaissance faciale, etc. et ce en respectant les plus hauts standards de réglementation et de protection des données.

Selon Gbenga Odegbami, “ceci constitue une opportunité unique pour nous pour aller encore plus loin dans notre ambition de simplifier et sécuriser les processus de nos clients, que ce soit dans l’enrôlement de nouveaux clients, le recrutement de personnels, etc. Notre ambition est d’être l’acteur de référence africain de vérification des personnes et des entreprises en faisant de la protection et la sécurité des données le cœur de notre proposition».

Cette levée de fonds de 1,5 millions de dollars devrait aider Youverify à renforcer sa technol ogie et accélérer son développement commercial au Nigéria et sur le continent. Depuis son lancement à Lagos en 2018, Youverify a déjà procédé à plus de 300 000 enregistrements et vérifications clients pour certaines des plus importantes banques et entreprises financières du Nigéria.

“La sécurité et l’accès aux services financiers ou de télécommunication ne devraient jamais être opposés. Les opérateurs téléphoniques comme Orange sont à la pointe de ces enjeux de transformation. Nous sommes fiers de soutenir Youverify qui entend résoudre ce triple objectif de contribuer, d’accompagner l’inclusion financière, renforcer la sécurité et préserver les droits des utilisateurs sur leurs données» a déclaré Grégoire de Padirac, Investment Manager chez ODV.

Communiqué