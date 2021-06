Orange et Nokia déploient dans une usine française un réseau privé 4G/5G supportant le Network slicing

Partagez 0 Partages

Une première dans le domaine de l’industrie 4.0. Orange et Nokia ont déployé sur le site de Schneider Electric à Le Vaudreuil en France, un réseau privé 4G/5G supportant le network slicing. Le network slicing est une fonctionnalité essentielle pour la gestion de la qualité de service de bout en bout sur le réseau 4G/5G et pour la sécurité des processus, opérations et applications industriels de l’industrie 4.0.

Orange a sélectionné Nokia pour bâtir un réseau 4G/5G utilisant le network slicing dédié à l’environnement industriel, moderne et équipé de solutions de connectivité fiables, évolutives et durables particulièrement adaptées aux cas d’usages industriels.

La solution de slicing de Nokia prend en charge les terminaux LTE, 5G Standalone (5G SA) et 5G Non Standalone (5G NSA) existants et comprend également un logiciel de contrôleur de domaine dans les couches RAN, cœur et transport pour permettre une gestion de bout-en-bout du network slicing. La continuité du slicing entre les réseaux LTE et 5G NR permet à Orange et Schneider Electric d’exploiter un réseau indoor de pointe dans un environnement industriel. Grâce à cette solution, les deux partenaires continuent de concevoir et de tester les capacités de performance et de sécurité adaptées aux cas d’usages innovants, tout en optimisant les ressources du réseau.

En tant qu’entreprise mondiale de services numériques née du réseau, Orange Business Services met à profit sa double expertise d’opérateur et d’intégrateur pour proposer à ses clients industriels une offre complète de réseaux privés mobiles qu’ils soient construits sur des infrastructures privées ou virtuelles sur le réseau public, ou encore hybrides combinant infrastructures privées et publiques. L’architecture est choisie d’une part pour répondre au mieux aux exigences de sécurité, de performance et de résilience, associées aux cas d’usages des entreprises à l’intérieur et à l’extérieur des campus industriels, d’autre part pour optimiser les coûts.

Arnaud Vamparys, Directeur des réseaux mobiles à Orange Innovation et du programme 5G d’Orange, déclare : « Grâce à la technologie de network slicing avancée de Nokia, Orange est en mesure avec Schneider Electric d’explorer davantage la puissance d’une connectivité privée 4G/5G évolutive appliquée aux usages industriels. »

Tommi Uitto, Directeur général des Réseaux mobiles chez Nokia, indique : « Avec la solution de network slicing de Nokia, les fournisseurs de services de communication et les entreprises peuvent bénéficier d’un avantage de premier plan sur le marché grâce au lancement précoce de nouveaux services de découpage, pour tous les utilisateurs finaux équipés de terminaux 4G ou 5G… En tant que partenaire d’innovation de longue date, Nokia est ravie de participer aux côtés d’Orange à cette première dans un environnement industriel. »

Communiqué