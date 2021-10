Orange Fab Tunisie : les start-up accélérées signent 6 nouveaux contrats business

Partagez 1 Partages

Orange Tunisie continue à appuyer les start-up tunisiennes à travers son dispositif complet d’accompagnement de l’écosystème : Ainsi, Orange Fab Tunisie a accéléré 18 start-up au total au cours de trois saisons. Ces jeunes entrepreneurs ont vu leurs activités commerciales se développer au terme d’un programme d’accélération business compris entre 3 et 6 mois. De plus, ils ont pu également construire des partenariats business avec les lignes de marchés du Groupe Orange et/ou de ses partenaires à l’international.

Pour sa troisième saison, Orange Fab Tunisie a ainsi accéléré 6 start-up :

Dabchy (e-commerce) est un vide-dressing en ligne, destiné essentiellement à la gente féminine, qui repose sur l’économie circulaire. C’est la première start-up tunisienne à avoir levé des fonds lors du MEA Seed Challenge d’Orange Ventures (fonds d’investissement du Groupe Orange) en 2020. A l’issue de l’accélération par Orange Fab Tunisie, la start-up et Orange Tunisie ont lancé des « Bons Plans » exclusifs via l’application My Orange pour leurs communautés respectives avec un planning de promotion qui s’étale sur plusieurs semaines. Et grâce au mobile paiement, Dabchy a établi un nouveau service qui va permettre à la communauté des « dabchouchas » de booster leurs ventes en payant des abonnements via leur solde mobile.

iCompass (Intelligence Artificielle/NLP) est spécialisé dans l’IA et plus spécifiquement le traitement automatique du langage naturel (NLP), un ensemble d’algorithmes de deep learning et de reinforcement learning pour développer des services de transcription vocale, de génération automatique de voix et de produits de chatbot/voicebot. L’accélération au sein d’Orange Fab Tunisie a permis à la start-up d’accéder aux investisseurs internationaux mais aussi de perfectionner et customiser son produit pour un besoin spécifique du service client d’Orange Tunisie.

Seabex (Agritech) est une plateforme de contrôle et d’automatisation pour l’agriculture de précision qui permet d’optimiser l’utilisation des ressources et d’améliorer la production. La start-up a signé un contrat de partenariat public-privé avec le Centre Technique des Agrumes (CTA), Agrilap et Orange Tunisie, avec pour ambition d’étendre son activité au-delà de la Tunisie et plus précisément vers les 18 filiales Afrique/Moyen-Orient du Groupe Orange.

Kademia (Edtech) est une plateforme d’apprentissage à distance conforme au programme de l’éducation nationale en Tunisie, qui propose des cours numériques et interactifs passionnants, permettant aux élèves, collégiens et lycéens d’y accéder là où ils se trouvent et de suivre ces cours à leur rythme. A l’issue de l’accélération au sein d’Orange Fab Tunisie, la start-up a élargi ses modes de paiement, ainsi, dès aujourd’hui, leurs clients pourront s’inscrire à des abonnements payables via le solde mobile Orange.

Ahkili (Healthtech) est une helpline B2C et B2B qui offre des téléconsultations de psychologues qualifiés, sans prise de rendez-vous, 7j/7 et jusqu’à minuit sur des thématiques variées comme par exemple le bien-être au travail ou l’équilibre vie privée- vie professionnelle. A l’issue de l’accélération au sein d’Orange Fab Tunisie, la start-up a développé son offre B2B, ce qui lui a permis de signer un contrat avec Sofrecom Tunisie.

Liberrex (Gestion de la file d’attente /IA) propose un système de gestion des files d’attente basé sur le cloud. Cette solution permet à tous les prestataires de services qui adoptent le first in, first served ou le boking de gérer le flux des clients via une application web et mobile ou par code USSD. A l’issue de l’accélération au sein d’Orange Fab Tunisie, la start-up a signé un partenariat stratégique avec une autre start-up tunisienne, Katomi, spécialisé dans la healthtech, pour travailler ensemble sur Patientelo, un tout nouveau produit. De plus, Liberrex a conclu un accord avec l’un des partenaires bancaires d’Orange Tunisie pour déployer sa solution.

Pour Thierry Millet, Directeur Général d’Orange Tunisie, « c’est une troisième saison qui vient ancrer davantage la collaboration business d’Orange Tunisie avec l’écosystème start-up, pour plus d’agilité et d’innovation commune et certainement plus d’impact économique. Travailler avec des start-up, c’est notre rôle aussi dans l’accompagnement de la transformation digitale en Tunisie », a-t-il ajouté.

Norman Shraepel, Directeur du programme de transformation digitale de la GIZ en Tunisie a rappelé que « le projet commun d’Orange et de la GIZ est un exemple de partenariat réussi entre la coopération allemande au développement et le secteur privé, dans la mesure où les Orange Digital Centers sont dédiés au soutien numérique et à l’innovation pour tous »…Il a « salué, par la même occasion, le travail fait par Orange Fab Tunisie, qui consiste à soutenir l’esprit d’entreprise et accélérer le développement de jeunes start-up »… « Ce Démo Day de la Saison 3 en est un exemple vivant, en espérant les voir grandir et se hisser au rang des géants », a-t-il ainsi conclu.

Prochain appel à candidatures pour la 4ème saison d’Orange Fab Tunisie en octobre : Soyez au rendez-vous !

