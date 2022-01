Orange investit dans le fonds « Move Capital I » pour soutenir les entreprises B2B technologiques européennes

Orange Business Services et Move Capital, partagent une vision commune : accompagner, soutenir et financer des sociétés technologiques françaises et européennes dans le secteur B2B du digital pour faciliter leur développement, émergence et ainsi assurer la souveraineté technologique européenne.

L’écosystème technologique B2B est en pleine mutation, une série d’innovations telles que le déploiement de la 5G, l’explosion des données, l’essor des objets connectés, la migration des services et des solutions vers le cloud et globalement, le besoin de protéger ces écosystèmes avec des solutions de cybersécurité.

Pour Orange Business Services, ces rapides évolutions soulignent l’importance d’être accompagné par des partenaires de confiance. L’économie du digital se restructure autour d’un écosystème de partenaires dont le but est d’associer les meilleures technologies du marché pour couvrir au mieux les besoins des entreprises innovantes sur l’ensemble de la chaine de valeur.

Avec cette participation dans le fonds Move Capital I, Orange Business Services confirme sa volonté de devenir partie prenante auprès d’un panel reconnu d’entreprises technologiques européennes prometteuses afin d’enrichir sa stratégie d’innovation.

« Nous sommes convaincus que cet investissement dans le fonds Move Capital I est clé pour anticiper les besoins de nos clients, renforcer l’innovation de nos services et notre expertise dans un marché B2B dynamique. En tant qu’entreprise de services digitaux née du réseau, nous tirons parti d’un écosystème riche et innovant pour accompagner nos clients dans leur transformation digitale afin de créer un impact positif sur leurs activités. Une approche digitale européenne sur le B2B est très appréciée par nos clients internationaux compte tenu de la fragmentation croissante des écosystèmes digitaux. » a déclaré Laurent Godicheau, Chief Strategy Officer d’Orange Business Services.

« Cet investissement dans le fonds Move Capital I nous permettra, au-delà du retour financier attendu, de mettre en place un partenariat fort avec les équipes d’investissement de Move Capital, Kepler Cheuvreux Invest et leur écosystème. Nous sommes ravis d’accompagner Orange Business Services dans cette brique de leur stratégie d’innovation en collaborant activement au développement de ce partenariat et de nouvelles synergies. » a annoncé Maï de la Rochefordière, Directrice Générale Déléguée d’Orange Digital Investment.

« Move Capital est très heureux de la confiance d’Orange en tant qu’investisseurs de référence dans le fonds. Nous partageons avec les équipes d’Orange Business Services une vision et une volonté commune de soutenir la croissance de sociétés technologiques françaises et européennes, ainsi que de renforcer les liens au sein de cet écosystème. » ont ajouté Sophie Sursock et Hervé Malausséna, co-fondateurs de Move Capital.

Communiqué