Orange lance deux nouveaux Orange Digital Centers en Afrique

Véritable carrefour d’opportunités, le Orange Digital Center est un concept inédit, réunissant en un même lieu quatre de ses programmes destinés à favoriser le développement d’un véritable écosystème numérique en Afrique, notamment en le rendant plus accessible aux jeunes et aux femmes. Ce programme comprend : une école du code ; un atelier de fabrication numérique FabLab Solidaire soutenu par la Fondation Orange ; un accélérateur de start-up, Orange Fab ; et Orange Ventures Africa, le fonds d’investissement du Groupe Orange. Tous ces programmes sont gratuits et ouverts à tous. Ils vont de la formation des jeunes au numérique (90% de ces formations sont des formations pratiques), à l’accompagnement pour les porteurs de projets en passant par l’accélération de start-up et l’investissement dans ces dernières.

Orange collabore également avec Amazon Web Services (AWS) pour proposer un programme de formation gratuit et certifiant de 12 semaines à temps plein sur les compétences en matière de cloud computing pour les personnes à la recherche d’un emploi afin de lancer leur carrière dans le domaine du Cloud dans 18 pays via les Orange Digital Centers en Afrique et au Moyen-Orient.

Dans un contexte d’accélération de la connectivité en Afrique, atteignant 413 millions d’utilisateurs fin 2020 selon la GSMA, et avec une population jeune (un africain sur deux a moins de 20 ans), les enjeux de digitalisation sont colossaux.

Orange, qui porte l’ambition de contribuer au développement socioéconomique du continent depuis plus de 20 ans et dans 18 pays, accompagne cette révolution numérique, d’abord à travers la connectivité (un milliard d’euros d’investissements par an), mais également par la mise en place de ce programme afin d’aider les jeunes à développer leurs compétences numériques et renforcer leur employabilité.

A ce jour, huit Orange Digital Centers sont déjà ouverts dans la zone : Tunisie, Sénégal, Ethiopie, Cameroun, Côte d’Ivoire, Jordanie, Maroc et Mali. D’autres centres seront ouverts dans les autres pays d’ici la fin de l’année 2021 et courant 2022.

Stéphane Richard, Président Directeur Général du Groupe Orange déclare :« Partout, Orange est une entreprise citoyenne. L’engagement est en effet une valeur centrale de l’entreprise, que nous avons placée au cœur de notre plan stratégique Engage 2025. Pour promouvoir un numérique vecteur d’inclusion et accessible au plus grand nombre, notre ambition est de déployer, d’ici 2025, un Orange Digital Center dans chaque pays où nous sommes présents. Cet objectif illustre notre détermination à nous mobiliser pour faire du numérique une innovation positive. »

Alioune Ndiaye, Président Directeur Général d’Orange Afrique et Moyen-Orient déclare : « Je suis très fier d’inaugurer ce jour au Cameroun le 6ème Orange Digital Center d’Afrique qui fait partie du réseau des 32 Orange Digital Centers qui seront déployés sur l’ensemble des pays dans lesquels nous sommes présents en Afrique et Moyen-Orient, mais également en Europe. L’objectif principal est de démocratiser l’accès au numérique pour les jeunes, diplômés ou non diplômés, leur donner accès aux dernières tendances technologiques pour renforcer leur employabilité et les préparer aux emplois de demain.»

Communiqué