Orange lance Orange Money au Maroc

Orange Money, un service sécurisé et instantané

Suite à l’obtention l’été dernier de son agrément par la banque « Bank Al Maghrib », Orange Maroc a lancé Orange Money dans le royaume. Ce service permettra ainsi aux Marocains d’utiliser leur téléphone comme moyen de paiement et de transfert d’argent. Le Maroc devient ainsi le 18ème pays 1 de la zone Afrique et Moyen-Orient d’Orange à offrir la solution de portefeuille dématérialisé.

Orange Money offre la possibilité à chaque détenteur d’un téléphone portable, quel que soit son opérateur télécom, de disposer d’un porte-monnaie mobile adossé à son numéro de téléphone. La solution permet aux utilisateurs d’utiliser leur téléphone pour effectuer leurs transactions financières et payer à distance leurs recharges téléphoniques ou retirer l’argent de leur porte-monnaie Orange Money dans les points de vente agréés par Orange Money Maroc.

Les clients non Orange peuvent profiter du service en téléchargeant l’application mobile.

Le mobile money en faveur de l’inclusion financière et sociétale

Le « mobile money » a bouleversé l’économie de l’Afrique. Acteur clé de la croissance économique du continent, Orange Money est un vrai véhicule pour accentuer l’inclusion financière des populations et la digitalisation du continent.

Pour le Groupe, l’ambition est d’aller plus loin pour offrir davantage de services avec une expérience client des plus fluides.

Orange Money moteur de croissance du Groupe

Orange Money est aujourd’hui un des principaux relais de croissance du Groupe sur le continent, et le service ne cesse d’évoluer au bénéfice des populations, des entreprises, des institutions et des Gouvernements.

Lancé en 2008, la solution de mobile money Orange Money permet à des millions de personnes exclues du système bancaire de pouvoir déposer, retirer, transférer et payer simplement depuis leur téléphone portable, en toute sé curité. 12 ans après, Orange Money continue d’enregistrer une croissance exponentielle. Le service est aujourd’hui disponible dans 18 pays. En 2019, 45 millions de clients ont fait confiance à cette solution et le montant des transactions effectuées par l’intermédiaire d’Orange Money a atteint 2,6 milliards d’euros.

L’ambition d’Orange est de faire du mobile money un moyen de paiement incontournable et de devenir un acteur leader des services financiers mobiles en Afrique et au Moyen-Orient incluant de l’épargne, du crédit et des assurances en stricte conformité avec la réglementation bancaire des pays où il opère.

Communiqué