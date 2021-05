Orange, leader dans le déploiement de panneaux solaires dans plusieurs pays d’Afrique et du Moyen-Orient

Partagez 0 Partages

Dans plusieurs de ses filiales, Orange déploie des solutions solaires innovantes et des batteries de dernières générations, avec des partenaires spécialisés dans l’énergie. Pour réduire son empreinte environnementale, le Groupe se positionne dans ces pays comme chef de file dans le déploiement de panneaux solaires, avec un taux d’utilisation d’énergie renouvelable qui s’élève déjà à plus de 50% pour Orange Guinée, 41% pour Orange Madagascar et 40% pour Orange Sierra Leone.

Ces solutions de panneaux solaires sont également déployées, ou à venir, dans les autres pays d’Afrique et du Moyen-Orient où Orange est présent, à l’instar du Liberia où 75% des sites télécoms d’Orange sont équipés de panneaux solaires. Au total, Orange a doté 5 400 sites télécoms de panneaux solaires (certains 100 % solaires, d’autres hybrides) économisant chaque année 55 millions de litres de fuel.

Par ailleurs, en Jordanie, Orange a lancé trois fermes solaires pour passer à l’énergie propre et renouvelable et contribuer ainsi à réduire son empreinte carbone. En 2020, ces projets de fermes solaires ont couvert plus de 65% des besoins énergétiques d’Orange Jordanie. Depuis 2018, l’entreprise a réussi à réduire ses émissions de CO2 de 45 kilotonnes grâce à ses infrastructures solaires.

Alioune Ndiaye, Directeur Général d’Orange Middle East and Africa déclare : « Nous sommes fiers d’être la première entreprise par le nombre de panneaux solaires dans 5 pays d’Afrique et du Moyen-Orient. En tant qu’acteur de la transition énergétique, Orange a inscrit dans son plan stratégique Engage 2025 l’objectif de satisfaire 50% de ses besoins en électricité à partir de sources renouvelables en 2025. Nous visons le net zéro carbone d’ici 2040. »

Orange est présent dans 18 pays en Afrique et au Moyen-Orient et compte plus de 130 millions de clients au 31 Mars 2021. Avec 5,8 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2020, Orange MEA est la première zone de croissance du Groupe. Orange Money, son offre de transfert d’argent et de services financiers sur mobile disponible dans 17 pays compte plus de 50 millions de clients. Orange, opérateur multi services, partenaire de référence de la transformation numérique apporte son savoir-faire pour accompagner le développement de nouveaux services digitaux en Afrique et au Moyen-Orient.

