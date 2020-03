Orange : les FabLabs lancent la fabrication de visières médicales

Partagez 5 Partages

Dès la propagation du Covid-19 et suite à la forte demande du corps médical, trois associations partenaires d’Orange Tunisie, l’Association Jeunes Science de Tunisie (AJST), EL Space et Djagora, qui gèrent six FabLabs solidaires à Tunis, Sfax et Gabès, tous soutenus par la Fondation Orange, ont lancé la fabrication de visières de protection.

Ces visières ont été fabriquées à partir de polypropylène grâce aux découpeuses laser.

Avec un temps de fabrication très rapide (une minute environ), le prototype est de très bonne qualité, souple, robuste et facile à stériliser. Il est fabriqué en grandes séries et distribué sur l’ensemble du territoire à un très grand nombre d’hôpitaux.

A noter que la découpeuse laser permet de produire 3000 visières de protection par jour.

Communiqué