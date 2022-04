Orange : ouverture des candidatures pour la 12e édition du POESAM

Partagez 1 Partages

Orange lance la 12ème édition du POESAM, le Prix Orange de l’Entrepreneur Social en Afrique et au Moyen-Orient, qui récompense chaque année les meilleurs projets technologiques avec un impact social.

Le concours débute par une phase nationale où trois lauréats nationauxrecevront jusqu’à 15 000DT. Par la suite, ils accèdent à la seconde phase internationale, où ils sont en compétition avec les lauréats des autres pays Orange d’Afrique et du Moyen-Orient (51 au total). Les trois lauréats internationaux recevront, en plus des lots nationaux, jusqu’à l’équivalent de25 000€. Durant les deux phases du concours, les lauréats bénéficieront également d’un accompagnement personnalisé. Et pour cette 12ème édition du POESAM, pour la troisième année consécutive, Orange prévoit aussi le prix spécial féminin lors de la phase du concours international.

Le POESAM représente donc une réelle opportunité pour les porteurs de projets de gagner en visibilité, bénéficier d’un accompagnement, obtenir des financements, élargir leurs réseaux de contacts professionnels… Alors parlez-en autour de vous et si vous répondez aux critères mentionnés dans le guide, vous avez jusqu’au 27 Mai pour postuler sur poesam.orange.com.

Communiqué