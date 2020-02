Orange sélectionne Nokia et Ericsson pour le déploiement de la 5G en France métropolitaine

Nokia et Ericsson, partenaires industriels de longue date du groupe Orange, fourniront un ensemble de produits et services permettant le déploiement du réseau 5G sur l’ensemble du territoire. L’accord inclut les antennes ainsi que des services professionnels associés.

Sur le réseau mobile, les deux sociétés ont, depuis plusieurs années, démontré la qualité de leurs produits, leur accompagnement et leur engagement sur la qualité de l’expérience client.

Le partenariat avec Nokia se concentre sur les régions Ouest et Sud-Est, zones sur lesquelles la société Nokia est déjà fournisseur de 2G/3G/4G sur le réseau mobile (RAN).

Le partenariat avec Ericsson se concentre quant à lui sur les régions Ile de France, Nord-Est et Sud-Ouest, zones sur lesquelles la société Ericsson est déjà fournisseur de 2G/3G/4G sur le réseau mobile (RAN).

Fabienne Dulac, directrice générale adjointe, CEO Orange France, déclare : «Pour Orange, le déploiement de la 5G est un formidable défi et un des enjeux majeurs de notre plan stratégique Engage 2025. Nous sommes ravis de poursuivre notre collaboration avec Nokia et Ericsson, deux partenaires clés, de longue date, afin de déployer ce nouveau réseau puissant et innovant. La 5G va permettre le développement de nouveaux usages, de nouveaux services, et enrichir l’expérience de tous nos clients, particuliers et entreprises. Avec cet accord, Orange réaffirme sa volonté d’être leader de tous les réseaux. »

Communiqué