Orange SuperCodeurs COP26 : “Codons pour la planète”

Orange Tunisie, en partenariat avec le bureau du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) à Tunis, et à l’occasion de la 26e conférence annuelle de l’ONU sur le climat (COP 26), qui se tiendra cette année à Glasgow du 1er au 12 novembre 2021, organise le challenge #SuperCodeurs « Codons pour la planète », samedi 6 novembre de 9h à 16h, à Orange Digital Center.

Cet atelier est destiné aux jeunes enfants âgés de 10 à 13 ans afin de les sensibiliser à la question du dérèglement climatique et plus largement aux 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) fixés par l’ONU et de les encourager à créer grâce au numérique des solutions innovantes qui répondent à ces grands défis.

Les participants SuperCodeurs vont bénéficier pendant cette journée d’un programme riche avec des :

– sessions d’initiation au langage informatique Scratch,

– ateliers de sensibilisation au dérèglement climatique et au développement durable, animés par les experts du PNUD.

Les enfants vont concevoir leurs propres animations et jeux sous forme de mini projets qu’ils présenteront dans le cadre d’un challenge.

Nos Super-héros codeurs vont également pouvoir vivre un moment magique avec beaucoup de surprises qui les attendent, dont la présence de célébrités qui animeront une partie de la journée.

A noter que cette année, 8 pays du réseau des Orange Digital Center participent en simultané au challenge #SuperCodeurs “Codons pour la planète” et partageront leurs travaux avec plus d’interactivité : la Tunisie, le Côte d’Ivoire, le Maroc, la Jordanie, le Mdagascar, le Sénégal, le Mali et le Cameroun.

Inscrivez-vous avant le 6 novembre en complétant le formulaire ici.

Communiqué