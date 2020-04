Orange Tunisie : Forfait Data Mobile à prix réduit pour les Clés et les Box Pro afin de booster le télétravail

Partagez 15 Partages

Afin d’aider les professionnels, les startups et les entreprises en période de confinement, et surtout pour encourager le télétravail en période de post-confinement (distanciation sociale), Orange Tunisie vient d’opérer une mise à jour de son offre Data Mobile 3G/4G clé et box Pro 35Go. Le prix de ce forfait baisse considérablement et passe de 31,5 DT à 19 DT. Les clients Pro et “Convention” peuvent désormais bénéficier de ce nouveau tarif.

Pour plus d’infos, contactez le service Pro d’Orange Tunisie ou sinon votre chargé client business.

