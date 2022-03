Orange Tunisie inaugure son 2e Orange Digital Center dédié à la formation numérique des jeunes

Partagez 0 Partages

Orange Tunisie a inauguré vendredi 25 mars 2022 son deuxième espace Orange Digital Center à La Marsa (ODC La Marsa) dédié à la formation et à l’accompagnement sur le numérique en faveur des très jeunes.

Situé à proximité de la boutique Orange, dans un espace moderne et doté d’équipements dernier cri ODC La Marsa a, pour cette occasion, lancé ses premières sessions de formations gratuites sur le codage et la robotique, destinées à de jeunes lycéens et à des enfants, tous âgés de 10 à 18 ans.

Cette inauguration, qui a été célébrée en présence d’une délégation d’Orange, composée de Stéphane Richard, Président Directeur Général du Groupe, Alioune Ndiaye, Directeur Général Afrique et Moyen-Orient, Asma Ennaifer, Directrice de la RSE, de la Communication et du Programme Orange Digital Center MEA, de hauts représentants d’Orange Tunisie, Marwan Mabrouk, Président et Thierry Millet, Directeur Général, ainsi que d’invités de marque, dont des représentants, de la GIZ, Agence allemande de coopération internationale et de l’Institut français de Tunisie…

Pour rappel, le 1er Orange Digital Center, situé aux Berges du Lac, a été lancé en 2019, avec pour ambition de renforcer l’employabilité des jeunes, les encourager à entreprendre et à innover et de soutenir l’écosystème start-up. C’est un dispositif qui permet d’aller de la formation, à l’incubation technologiques, jusqu’à l’accélération de start-up et l’investissement dans ces jeunes pousses et cela grâce à des programmes différents et très complémentaires : L’école du code, le FabLab Solidaire de la Fondation Orange EL FabSpace Lac, un atelier de fabrication numérique, et l’accélérateur corporate de start-up, Orange Fab Tunisie, tous soutenus par le fonds d’investissement du Groupe, Orange Ventures et grâce également à ses filiales déployées au sein des universités, les ODC Clubs, dans 4 régions de la Tunisie, Le Kef, Nabeul, Sousse et Tunis et très prochainement dans deux autres régions, Sfax et Kairouan. ODC Lac a ainsi formé 28 000 jeunes et accompagné 59 start-up jusqu’à présent.

Avec l’ouverture de ce second ODC, Orange Tunisie réaffirme aujourd’hui son engagement auprès des jeunes de La Marsa et des environs proches, une ville qui abrite une communauté très dynamique de jeunes geeks. Ainsi, ODC La Marsa, proche des collèges, lycées et clubs, vient renforcer cette dynamique et initier les enfants dès leur jeune âge au numérique et renforcer les compétences IT des adolescents, pour une meilleure insertion professionnelle.

Avec le soutien de la GIZ, son partenaire stratégique sur les ODC, Orange Tunisie a associé ses efforts avec des acteurs locaux spécialisés dans la formation des jeunes aux technologies, notamment, Cody Space, le centre de formation partenaire de Magic Makers ; Net info, pionnier en Afrique dans la formation aux métiers de production de contenu créatif, numérique, immersif et intelligent et l’Association Youth Club, fondée par de jeunes tunisiens motivés et qui compte aujourd’hui plus de 54 clubs sur toute la Tunisie.

Avec ces partenaires, Orange Digital Center La Marsa va pouvoir déployer tout au long de l’année un programme riche et diversifié au profit de plusieurs bénéficiaires :

§ Les enfants, collégiens et lycéens âgées de 7 à 18 ans à travers des formations en codage et robotique, des ateliers en entrepreneuriat et soft skills et enfin des ateliers de développement informatique en web, mobile, intelligence artificielle et gaming ;

§ Les jeunes diplômés et non diplômés à travers des formations en reconversion professionnelle dans le domaine du cloud computing avec le programme AWS re/Start de Amazon Web Services et des formations de spécialisation dans le domaine du développement de jeux vidéo, combinant artistes et développeurs ;

§ Les séniors de plus de 50 ans à travers des ateliers d’initiation au numérique, notamment aux réseaux sociaux, à l’utilisation de smartphones et la protection contre le phishing.

A noter que Orange Digital Center La Marsa, fera partie d’un réseau de 32 Orange Digital Centers sur la zone Afrique, Moyen-Orient et Europe d’ici 2023. Cette organisation permet un échange d’expériences et d’expertises d’un pays à l’autre et offre une approche simple et inclusive pour renforcer l’employabilité des jeunes, encourager l’entrepreneuriat innovant et promouvoir le tissu numérique local.

Communiqué