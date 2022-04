Orange Tunisie lance  une formation gratuite et certifiante dans le cloud computing

Partagez 22 Partages

En collaboration avec Amazon Web Services (AWS), Orange Tunisie annonce le lancement de la première cohorte de AWS re/Start, formation gratuite et certifiante de développement des compétences dans le cloud computing.

Il s’agit d’une formation de 12 semaines (3 mois) à temps plein, qui couvre les compétences fondamentales du cloud AWS ainsi que des compétences professionnelles devenues aujourd’hui indispensables. L’objectif est d’aider les jeunes à la recherche d’un emploi, et notamment les jeunes femmes, à mieux se préparer aux exigences et besoins du marché de l’emploi dans le domaine IT et plus précisément dans les disciplines liées au cloud computing, par des compétences techniques très demandées et de plus en plus recherchées par les entreprises.

Avec le lancement de cette formation certifiante, Orange Digital Center, soutenu par son partenaire stratégique la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) et Amazon Web Services, la plateforme cloud la plus complète et la plus largement adoptée au monde, consolident ainsi leurs engagements déjà pris envers l’employabilité des jeunes.

En effet, des études de 451 Research et de LinkedIn ont tout récemment révélé que les lacunes en matière de compétences dans le domaine du cloud computing ont presque doublé au cours des trois dernières années à l’échelle internationale. 90% des organisations signalent ainsi une grave pénurie en termes de talents et 80% des preneurs de décision dans le domaine IT déclarent que leurs équipes n’ont pas les compétences requises en cloud. Par ailleurs, le cloud computing est aussi classé, toujours au cours de ces trois dernières années, parmi les principales compétences techniques dont les entreprises ont le plus besoin. Maitriser le cloud computing représente donc une réelle opportunité d’employabilité, sans oublier qu’aujourd’hui maitriser les outils IT et le numérique est l’une des compétences clés sur le marché international de l’emploi.

Dans l’industrie du cloud, le programme AWS re/Start peut donc contribuer à renforcer les compétences techniques des jeunes en Tunisie, pour une meilleure insertion professionnelle. Plus concrètement, le programme AWS re/Start propose un ensemble de cours et d’exercices pratiques, notamment sur Linux, Python, les réseaux, la sécurité et les bases de données relationnelles, en plus des services et infrastructures AWS. Au bout de 12 semaines de formations, les apprenants pourront préparer et obtenir la certification AWS Cloud Practitioner, via un examen blanc suivi d’un examen final.

Après l’obtention de leur certification, AWS re/Start et Orange Tunisie s’engagent à accompagner les jeunes talents dans leur recherche d’emploi, en les coachant, en les préparant aux entretiens et en les mettant en relation avec de potentiels recruteurs.

La formation AWS re/Start est prévue du 9 mai au 29 juillet 2022, pour en savoir plus et vous inscrire, rendez-vous sur notre site web : https://www.orangedigitalcenters.com/country/TN/events/623a3f20da1636003bb87b84

