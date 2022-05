Orange Tunisie : le mobile sur IPv6 d’ici à la fin de 2022

Partagez 0 Partages

Dans le cadre de l’InterRegional Summit sur l’IPv6, le directeur de l’ingénierie réseaux et services chez Orange Tunisie, Chokri Ben Abdallah, a communiqué le déroulement du plan de transition de l’IPv4 vers l’IPv6 de l’opérateur.

« D’ici à la fin de 2022, on aura des clients mobiles en IPv6 », a-t-il annoncé. Mais avant d’arriver au déploiement effectif, l’opérateur a dû passer par une étape de tests qui a commencé vers 2017 – 2018 avec les clients B2B.

Cette démarche pilote a, d’ailleurs, donné davantage de fluidité aux phases suivantes, à savoir les travaux sur le réseau mobile lancés en 2020 avec l’augmentation du taux d’usage de l’internet et des besoins en ressources IP, dû entre autres à la crise Covid-19.

« Cette année, on a choisi de travailler sur le mobile étant un segment très demandeur d’adresses IP », a-t-il précisé expliquant qu’Orange a réalisé des tests avec des uses cases de bout en bout.

L’Organisation arabe des technologies de l’information et de la communication a organisé début, le premier sommet interrégional sur l’IPv6. Tenu sous le haut patronage du ministère des Technologies de la communication et en partenariat avec Tunisie Telecom, Ooredoo Tunisie, Huawei Technologies et l’Union africaine des télécommunications, ce sommet a été l’occasion de s’étaler non seulement sur les challenges inhérents au déploiement de cette nouvelle génération des protocoles internet, mais également, ses points forts et l’état d’avancement des projets et des stratégies élaborées autour de la transition vers l’IPv6, sur le continent africain, notamment.

SG