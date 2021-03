Orange Tunisie organise une formation en Cloud Computing du 22 au 24 mars

Partagez 1 Partages

Orange Tunisie organise du 22 au 24 mars une formation en Cloud Computing, la nouvelle forme de stockage et synchronisation de données avec d’autres informations en ligne.

Assurée par Mohamed Najeh Aissaoui – enseignant universitaire et formateur expert en big data, en sécurité et en administration systèmes et réseaux, cette formation vous permettera de progresser dans vos missions et approfondir vos connaissances en matière de stockage de données.

Pour vous inscrire, veuillez cliquer ici.

D’après communiqué