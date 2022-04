Orange Tunisie renforce son engagement à accompagner davantage les personnes avec autisme

Partagez 1 Partages

Convaincu que le numérique peut être un facteur d’égalité des chances pour tous, y compris pour les personnes avec des troubles du spectre de l’autisme, Orange Tunisie s’est fortement mobilisé depuis quelques années en leur faveur, avec le soutien de la Fondation Orange.

Ainsi, en 2018 et dans ce cadre-là, Orange Tunisie a été partenaire de « Regarde-moi », long-métrage du réalisateur Néjib Belkadhi, qui relate la vie d’un enfant autiste et l’impact qu’a eu son trouble sur sa relation avec son père. Lors de sa sortie, ce fut l’occasion de présenter l’application TSARA, un jeu pédagogique destiné à l’entourage des personnes avec autisme pour apprendre à les comprendre et mieux les accompagner.

Par la suite, Orange Tunisie a travaillé en étroite collaboration avec la start-up Next Gen Corp. pour traduire et contextualiser à l’environnement tunisien l’application TSARA, avec l’appui de la Fondation Orange et du CREAI (Centre Régional d’Etudes, d’Actions et d’Informations) Aquitaine en France, en concertation avec des médecins spécialisés et des associations partenaires.

TSARA est depuis accessible gratuitement à tous les Tunisiens :

Sur Google Play : https://play.google.com/store/apps/details?id=org.creaiaquitaine.tsarartl

Sur App Store : https://apps.apple.com/tn/app/tsara-en-arabe/id1499315021?l=fr

Enfin, Orange Tunisie, avec le support de la Fondation Orange, a organisé courant 2021 une formation spécialisée pour développer l’expertise des apprenants et améliorer la qualité de vie des personnes avec autisme qu’ils accompagnent, en leur donnant notamment la possibilité d’atteindre une certaine autonomie au quotidien. Cette formation en ligne sur le spectre de l’autisme a duré 8 mois et a été dispensée par l’Université Clermont Auvergne (France) pour 10 représentants des associations tunisiennes partenaires.

Forte de toutes ces actions réalisées, Orange Tunisie continue d’œuvrer pour soutenir la cause de l’autisme et a profité de la journée mondiale de sensibilisation pour organiser vendredi 1er avril, en partenariat avec le Ministère de la Santé Publique, une cérémonie à l’Hôpital Razi de La Manouba, afin de remercier tous les acteurs qui ont permis ces réalisations et pour en rappeler l’importance ainsi que le rôle primordial des professionnels dans l’accompagnement des personnes avec autisme et leur entourage.

Cette cérémonie a donc été l’occasion de :

Diffuser la vidéo tutorielle pour sensibiliser un large public aux troubles du spectre de l’autisme en décrivant des situations de vie quotidienne d’une personne avec autisme et pour mettre en avant l’application TSARA en arabe : https://youtu.be/2EBYHcQJr1k ;

Remettre aux 10 participants de la formation, qui ont réussi la validation des 26 modules, leurs attestations ;

Faire don de 200 tablettes aux 10 associations partenaires. Ces tablettes ont été préalablement configurées avec des applications dédiées et développées grâce au soutien de la Fondation Orange, comme bien évidemment TSARA mais aussi Santé BD, SOHDEV, AZAHAR, Deux minutes pour mieux comprendre l’autisme… ;

Mettre à la disposition du Service de Pédopsychiatrie et de l’Unité de Recherche de l’Hôpital de Razi un kit numérique composé de tablettes, casques, vidéoprojecteur, serveur Raspberry…pour mieux accompagner les enfants avec autisme.

Aujourd’hui encore et à l’occasion de la journée mondiale de la sensibilisation à l’autisme, Orange Tunisie renforce donc son engagement à accompagner davantage les personnes avec autisme et leur entourage, avec à la fois le support de la Fondation Orange, d’experts reconnus dans ce domaine et d’associations partenaires, plus spécifiquement le Service de Pédopsychiatrie et de l’Unité de Recherche de l’Hôpital Razi de La Manouba du Professeure Asma Bouden ainsi que Irada Autisme Bizerte, l’Association Farah d’intégration des enfants autistes à besoins spécifiques, l’association des parents et des amis des autistes à Kairouan (APAK), le chemin de l’autiste, l’association des parents et amis d’autistes de Tunis (Pas à Pas), Léo Kanner pour la prise en charge des enfants aux besoins spécifiques et autisme, l’association de protection des psychotiques et autistes infantiles (APPAI) et l’association El Fourat pour l’intégration des autistes.

Communiqué