Orange Tunisie renouvelle de nouveau sa certification GEEIS

Dans le cadre de sa stratégie de responsabilité sociale et de sa politique d’employeur digital et humain, Orange Tunisie a fait, depuis son lancement commercial en mai 2010, de l’égalité professionnelle femmes-hommes l’une de ses priorités stratégiques : la mixité, dans toutes les fonctions et à tous les niveaux est en effet un gage de performance globale pour l’opérateur.

Orange Tunisie a pris ces engagements depuis 2012, d’abord en signant le Pacte Mondial des Nations Unies, puis les Women’s Empowerment Principles (Weps) en 2016, des principes qui prônent l’autonomisation des femmes sur le marché de l’emploi et le renforcement de la place de la femme au sein de l’entreprise.

En 2017, Orange Tunisie a obtenu la certification internationale Gender Equality European International Standard (GEEIS) et a ainsi démontré sa volonté de se lancer dans une démarche d’amélioration continue et de progresser, d’un audit à un autre, grâce à différentes initiatives de consolidation de la place de la femme qui s’inscrivent dans la durée.

En 2019, Orange Tunisie a pu donc renouveler sa certification GEEIS, grâce aux actions entreprises, notamment dans le cadre du projet We Diversity construit avec le soutien de la GIZ et son Programme EconoWin « Intégration économique des femmes dans la région MENA ».

La majeure partie de ces actions se sont articulées principalement autour de 4 axes :

Promouvoir une représentation équilibrée des femmes dans tous les métiers, notamment techniques ;

Favoriser davantage l’accès des femmes aux postes à responsabilités ;

Veiller à l’égalité salariale ;

Préserver l’équilibre vie privée-vie professionnelle.

Très récemment, Orange Tunisie a confirmé encore une fois son statut d’entreprise qui fait de l’égalité professionnelle femmes-hommes et de l’empowerment au féminin une priorité en interne comme en externe, en renouvelant de nouveau et lors du 3ème exercice d’audit sa certification GEEIS, avec un passage à un niveau supérieur, jugé très satisfaisant.

Grâce à la collaboration de toutes les équipes et aux efforts déployés, de nouvelles actions ont pu être mises en place dans différents domaines, dont par exemple :

La création d’un pôle Data RH qui permet un pilotage serré des indicateurs de genre ;

Le lancement d’importantes actions de sensibilisation et de communication avec les parties prenantes comme la mise en place de partenariats avec universités, entreprises ou encore ONG ;

De nombreuses actions en faveur du bien-être au travail des collaborateurs ;

Une très bonne représentation des femmes au sein de l’effectif global, aux postes de management et au Comité Exécutif. Elles représentent :

40% de l’effectif total ;

50% du Comité Exécutif ;

31% de l’effectif managérial.

Pour cette année et celles à venir, Orange Tunisie va donc continuer à relever d’autres challenges et saisir les opportunités d’amélioration identifiées, en continuant à promouvoir plus de représentativité des femmes dans tous les métiers, dont ceux techniques, et à tous les niveaux.

Communiqué