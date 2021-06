Partagez 0 Partages

A l’occasion de l’ouverture de The Dot, un nouveau hub d’innovation digitale, nous avons reçu dans ce 151e épisode de Startup Story powered by Ooredoo, Zeineb Messaoud, directrice de cette structure.

Revenant sur la genèse de ce projet, elle a indiqué : « The Dot est le premier hub d’innovation digitale en Tunisie. Il est né il y’a de cela trois ans à l’initiative de plusieurs partenaires privés et publics pour travailler sur plusieurs axes : l’innovation et jeunesse d’une part et de l’autre, la transformation digitale des secteurs public et privé en Tunisie ».

Le premier axe a été initié en 2018 lorsque le président français Emmanuel Macron était en visite en Tunisie et que la Fondation Tunisie pour le développement travaillait sur le projet Elif. Le deuxième s’est concrétisé lorsque les gouvernements allemand et tunisien se sont rencontrés autour d’un projet de transformation digitale, précisément sur l’installation d’un digital center.

Côté spécificités de ce nouvel espace technologique, Zeineb Messaoud a avancé : « The Dot est le point de rencontre et le point de démarrage pour un projet commun. Aujourd’hui on a quatre partenaires : la société civile, l’Etat, le secteur privé et des partenaires internationaux. Notre objectif est de faire en sorte d’offrir un lieu de travail, un catalyseur de l’écosystème entrepreneurial et aussi un lieu de création via le digital center qui travaille sur l’industrie 4.0, la digitalisation des services publics… On a un bâtiment où l’on peut organiser des rencontres physiques mais également une plateforme pour accueillir les gens ».

La responsable explique que cet l’accompagnement qu’offre The Dot concerne non seulement les startups, mais aussi les associations. « On accompagne l’installation des startups internationales et on offre l’hébergement gratuit pour des startups innovantes. Chaque cohorte a, d’ailleurs, le droit à des services gratuits, des bureaux, des partenaires etc. ».

En deuxième partie de l’émission, nous avons reçu, Hichem Radoine et Wafa Bchir, co-fondateurs de Connect’Innov, pour présenter cette nouvelle structure spécialisée dans l’accompagnement des startups actives dans le domaine de la HealthTech.

« Connect’Innov comporte plusieurs composantes : la sensibilisation avec les universitaires, étudiants et chercheurs afin de les pousser à lancer leurs projets ou startups (pré-incubation), et l’incubateur Connect’Innov Lab. Une première cohorte s’est faite en partenariat avec Innovi d’Expertise France. Le troisième axe sur lequel nous travaillons est la pré-accélération destiné à ceux qui ont déjà une startup. Et enfin le dernier axe tourne autour de la connexion avec les autres écosystèmes innovants HealthTech et tout ce qui est événementiel ».

Revenant sur la notion de HealthTech, Wafa Bchir a affirmé que ce domaine englobait plusieurs segments de la e-santé, la medtech (dispositifs médicaux), à la biotech (santé, science de la vie et bien-être).

Expliquant davantage ce qu’est le Connect’Innov Lab, Hichem Radoine a souligné : « On a mis en place un programme d’une douzaine de mois, composé d’une phase de formation pour 15 porteurs de projets après un appel à candidatures, et d’une partie formation de cinq semaines pour les former à l’entrepreneuriat. On entre ensuite dans une phase de validation en one to one pour les 5 meilleurs porteurs de projets ».

L’interview au complet est disponible sur SoundCloud.

Yosra Nouar