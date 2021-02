Ouverture des candidatures pour le Concours national de l’Innovation

Partagez 2 Partages

L’appel à candidature à la quatrième édition du Concours national de l’Innovation est ouvert.

L’édition 2021 de cette compétition comporte cinq catégories de prix :

collaboratives

pour la maîtrise de la crise COVID-19

dans la transformation digitale et l’industrie 4.0

managériales

frugales

Les candidatures se font en ligne jusqu’au 14 mars 2021.

Ce concours est, rappelons-le, organisé par l’Agence de promotion de l’industrie et de l’innovation (APII) sous l’égide du ministère de l’Industrie et des PME, en partenariat avec l’Union tunisienne de l‘industrie, du commerce et de l‘artisanat (UTICA) et l’Agence de coopération technique allemande (GIZ) dans le cadre du projet « Innovation, Développement Économique et Emploi » (IDEE) et du programme Transformation Digitale de la GIZ Tunisie, mandatés par le Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ), et le projet Innov’i – EU4Innovation, financé par l’Union européenne et mis en œuvre par Expertise France.

Pour s’informer et s’inscrire, veuillez consulter le site : www.concoursinnovation.tn.

D’après communiqué