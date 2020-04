Ouverture des candidatures pour le Fonds d’innovation de la GSMA

Partagez 12 Partages

L’Association des opérateurs et constructeurs de téléphonie mobile (GSMA) a annoncé, dans un communiqué, l’ouverture des candidatures pour son Fonds d’innovation pour l’adoption de l’Internet mobile et l’inclusion numérique en Afrique et en Asie.

L’Association des opérateurs a précisé que l’objectif de ce fonds était de soutenir des solutions technologiques et services susceptibles de :

favoriser l’accessibilité à l’Internet mobile en palliant les obstacles pouvant freiner l’adoption de cette technologie

favoriser l’abordabilité des périphériques et des services de data mobile

améliorer les compétences numériques

optimiser la sécurité des individus (sans prendre en considération les problématiques de fraude ou de confidentialité des données)

Ce fonds est dédié aux startups et PME (petites et moyennes entreprises) dont les produits, services et business modèles favorisent l’inclusion numérique et stimulent les changements socio-économiques positifs via l’Internet mobile.

Les startups et PME dont les candidatures seront retenues bénéficieront de subventions allant de 100 000 £ (113 000 € environ) à 250 000 £ (284 000 € environ).

La date limite du dépôt des candidatures a été fixée au 22 mai 2020, selon le communiqué de la GSMA.

Ce fonds est, rappelons-le, soutenu par le ministère britannique du Développement international (The Department for International Development, DFID), le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, BMZ), la GSMA et ses adhérents.

Pour s’inscrire, veuillez cliquer ici.

NJ