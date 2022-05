Ouverture des inscriptions pour la 12e édition du Orange Summer Challenge

Partagez 0 Partages

Orange Summer Challenge (OSC) revient de nouveau cette année pour sa 12ème édition en Tunisie mais aussi au niveau du réseau des Orange Digital Centers aujourd’hui opérationnels en Afrique et au Moyen-Orient, pour accompagner les jeunes étudiants à travailler sur des projets technologiques innovants dans la thématique Tech4Good.

Ayant une vision stratégique commune pour soutenir les jeunes sur la région Afrique et Moyen-Orient et participer à son développement, Orange Digital Center, Google et EY Tunisies’associent pour la première fois pour mobiliser et accompagner cette année les étudiants de Tunisie, du Maroc, de la Jordanie, de la Côte d’Ivoire, du Sénégal, du Cameroun, du Mali, de la Sierra Leone et de Madagascar à développer des solutions technologiques innovantes pour relever les grands défis sociétaux afin de construire un monde plus durable et inclusif.

Ainsi, pour l’accompagnement technologique des étudiants, Orange et Google offrent le meilleur de l’innovation à travers des formations et du mentoring sur mesure, assurés à la fois par des coaches locaux et internationaux, notamment, les experts de l’école du code pour la partie software et du FabLab Solidaire pour la partie hardware. Pour l’accompagnement technique, les candidats pourront compter sur l’expertise et le savoir-faire avérés que EY Tunisie mettra à leur disposition, notamment sur la partie montage des projets (business model, business plan…).

De plus, les 3 partenaires vont également assurer des formations en design thinking, soft skills, etc. pour préparer au mieux les équipes à être prêtes à pitcher lors de la cérémonie finale de chaque pays. Les jeunes étudiants bénéficieront donc de tous les moyens humains, techniques, technologiques et matériels pour réussir leurs projets et relever le challenge.

Pour rappel, OSC est un stage intensif de 3 mois sous forme de compétition qui mise avant tout sur l’intelligence collective d’étudiants doués et des plus motivés, issus de spécialités académiques complémentaires (développement web et mobile, UX/UI design, design industriel, intelligence artificielle, big data, data science et systèmes embarqués) afin de concevoir des solutions technologiques innovantes à impact. Répartis en équipes, ces jeunes étudiants des 9 pays concernés devront défendre leurs projets lors d’une grande cérémonie locale de remise des prix face à un public averti, composé entre autres de diverses parties prenantes des écosystèmes académique, TIC, d’innovation et entrepreneurial.

Si vous êtes prêts à embarquer dans cette belle aventure, humaine avant tout, et à relever le challenge OSC, réservez votre place en complétant le formulaire ci-dessous avant le 15 juin!

Communiqué