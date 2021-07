ownCloud fait appel à Kaspersky pour sécuriser sa plateforme de partage de fichiers

Partagez 0 Partages

Kaspersky et ownCloud ont scellé un partenariat technologique qui vise à intégrer la solution Kaspersky Scan Engine à la plateforme de partage de fichiers pour entreprises d’ownCloud. Cette intégration s’effectuera via le protocole ouvert ICAP en vue de faire exécuter les analyses par un serveur distinct. L’objectif : garantir les performances de la plateforme tout en favorisant sa flexibilité et en facilitant sa configuration et sa maintenance.

La protection des données demeure la problématique de cybersécurité numéro 1 pour 59 % des entreprises dans le monde. Les plateformes de partage de fichiers permettent aux entreprises de travailler sur leurs documents dans un environnement commun protégé et de garder la main sur leurs données sensibles. Mais les entreprises doivent également veiller à ce qu’aucun programme malveillant ne s’infiltre dans cet environnement, d’où l’intérêt de disposer d’une solution d’analyse anti-malware.

Le partenariat entre ownCloud et Kaspersky prévoit l’intégration des fonctions d’analyse en mettant l’accent sur la performance et la facilité d’utilisation. La solution Kaspersky Scan Engine offre une protection complète face aux malwares, chevaux de Troie, vers informatiques, rootkits, spywares et adwares. Elle assure également une analyse du trafic HTTP, ainsi qu’une vérification de la réputation des fichiers et des URL. Les analyses sont exécutées côté serveur et leur rythme peut être augmenté sur demande. En parallèle, il est plus facile pour les administrateurs de configurer l’intégration et de la maintenir à long terme.

L’intégration en protocole ouvert permet d’élargir les fonctions actuelles de l’application antivirus d’ownCloud. Toutes les entreprises clientes d’ownCloud qui le souhaitent peuvent bénéficier de cette solution, tandis que les clients de Kaspersky ont également des modalités d’accès privilégiées à la plateforme de partage de fichiers ownCloud.

Communiqué