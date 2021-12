‘PAC-MAN COMMUNITY’™ amène la franchise emblématique à Facebook Gaming

Partagez 2 Partages

Depuis plus de 40 ans, PAC-MAN™ est une icône culturelle dans le monde des jeux et au-delà, notamment la télévision, la musique et le cinéma. Aujourd’hui, nous sommes ravis de partager la prochaine étape de l’évolution de la franchise avec le lancement de PAC-MAN COMMUNITY, exclusivement sur Facebook Gaming.

Ce n’est pas le PAC-MAN de nos parents (bien qu’il soit possible de jouer au PAC-MAN classique avec un Easter Egg). Développé par Genvid en partenariat avec BANDAI NAMCO Entertainment, PAC-MAN COMMUNITY connecte les joueurs, les créateurs de vidéos de jeux, les téléspectateurs et les constructeurs du monde de nouvelles manières amusantes. Jouez en solo ou en mode multijoueur coopératif en temps réel en groupes allant jusqu’à quatre joueurs, en travaillant ensemble pour terminer chaque labyrinthe tout en vous affrontant pour le plus grand nombre de points. En plus des labyrinthes intégrés de PAC-MAN COMMUNITY, les joueurs peuvent créer leurs propres niveaux et défis via l’outil Maze Creator pour un jeu sans fin.

Le jeu comprend également un onglet Regarder, alimenté par Facebook Interactives, qui mettra en vedette les créateurs de Facebook Gaming diffusant le jeu en direct. Le mode Regarder transforme les labyrinthes en flux 3D alimentés par Unreal Engine, où les téléspectateurs peuvent interagir directement avec le lecteur vidéo pour choisir un camp et alimenter l’IA PAC-MAN ou les Ghosts en compétition les uns avec les autres. Considérez-le comme une fête interactive perpétuelle de visionnage PAC-MAN. À venir plus tard dans la version beta, en interagissant avec la session d’un streamer, les téléspectateurs peuvent travailler collectivement vers des déverrouillages globaux pour l’outil Maze Creator. Lorsqu’un streamer n’est pas en direct, l’onglet de surveillance comportera des personnages IA, tout comme une machine d’arcade qui n’est pas en cours de lecture.

Grâce à la nouvelle fonctionnalité Play with Streamer, les créateurs de Facebook Gaming peuvent inviter leurs communautés directement depuis leur livestream à les rejoindre dans le jeu pour jouer ou regarder. Des labyrinthes créés par les joueurs seront présentés quotidiennement dans le jeu, et des défis axés sur la communauté ainsi que des labyrinthes organisés et cultivés par les communautés de streamers arriveront dans un avenir proche.

Nous pensons que les jeux rassemblent les gens de manière puissante, qu’il s’agisse de jouer à des jeux ensemble, de regarder des vidéos de jeux ou de se connecter autour de jeux dans les groupes Facebook. Individuellement, ces trois piliers – Play Watch Connect – offrent un monde de possibilités, et ils sont encore plus puissants ensemble. Avec de nouveaux produits comme Facebook Interactives et Play with Streamer, nous explorons des expériences qui relient ces piliers pour créer une communauté et une connexion sociale autour des jeux sur Facebook, y compris avec PAC-MAN COMMUNITY.

Communiqué