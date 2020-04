Paris-Dauphine Tunis lance un Master Management International, Marketing digital & Economie numérique

Partagez 9 Partages

L’Université Paris-Dauphine I Tunis continue de développer son offre de programmes en créant, à la rentrée prochaine, un nouveau Master axé sur le Management International, le Marketing digital et l’Economie numérique.

Ce nouveau programme répond à une demande croissante des entreprises à disposer de profils qualifiés dans ces domaines de compétences. Dès lors, ce cursus de deux années vise à former des jeunes diplômés de niveau Licence, capables d’intégrer des fonctions de management nécessitant une expertise de gestion d’entreprises à l’ère du développement de l’économie numérique, et ce, dans les zones économiques émergentes.

Le programme vise en ce sens à développer leurs compétences en matière de transformations globales et digitales dans le cadre de synergies mondiales. « La disponibilité de profils d’experts opérationnels immédiatement et capables d’appréhender l’environnement économique de demain de manière globale est désormais un élément essentiel de toute stratégie compétitive de l’entreprise, quel que soit le continent sur lequel elle opère ; cela répond à une urgence de former des leaders capables de bien comprendre et d’intégrer les spécificités d’une économie numérique », explique Amina Bouzguenda Zeghal, Directrice Générale de l’Université à Tunis.

Ce nouveau Master qui accueillera une première promotion d‘environ 30 étudiants, est dirigé par Denis Darpy, Directeur du Département Master Sciences des organisations (MSO) de l’Université Paris Dauphine, Enseignant chercheur en Management, spécialiste en marketing et fondateur du Master multi-campus en management. Il est accompagné par un corps professoral composé à la fois d’universitaires et de managers tunisiens et étrangers et offre un double diplôme, tunisien et français.

A l’occasion de ce lancement, Dauphine I Tunis organise un webinar d’information sur son nouveau Master, mardi 21 avril de 15h à 17h, en présence des responsables de l’université et du programme. Cette réunion en ligne est ouverte à tous via ce lien : https://cutt.ly/mt5SMnv.

