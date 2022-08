PC Gaming : SBS Informatique lance une offre spéciale pour les passionnés de jeux vidéo

Partagez 5 Partages

Si pour certains, les jeux vidéo ne sont qu’un simple loisir, d’autres en ont fait un gagne-pain en choisissant de forger une carrière professionnelle dans l’un des métiers du secteur. Tous font, cependant, face aux mêmes problématiques. La communauté des gamers en Tunisie compte près d’un million et bien qu’elle dispose d’un grand potentiel – tant sur le plan du divertissement que sur le plan économique – son développement demeure limité en raison de plusieurs obstacles.

Outre un internet en très haut débit à des tarifs abordables et une latence extrêmement réduite, le gaming nécessite de disposer d’équipements de qualité qu’il s’agisse de gamer professionnel ou de débutants sur PC. Cela permettra aux joueurs de se démarquer des autres participants en devenant plus compétitifs et de vivre une expérience de jeu unique. Encore faut-il trouver le juste équilibre entre la bonne configuration et un prix abordable. Les prix, souvent exorbitants, des équipements représentent, en effet, un défi pour la communauté.

Conscient de cette problématique, le premier distributeur spécialisé dans la commercialisation des PC gaming en Tunisie, SBS Informatique, a conclu un partenariat avec Banque Zitouna pour ainsi donner l’opportunité aux passionnés des jeux vidéo de s’acheter des PC Gaming aux configurations alléchantes à des prix compétitifs.

Jusqu’au 15 septembre 2022, SBS informatique mettra à disposition des gamers différents packs de PC Gaming équipés de cartes graphiques GeForce RTX largement convoitées par les joueurs. Les produits GeForce RTX basés sur NVIDIA sont destinés tant aux particuliers qu’aux professionnels. Dotés d’une architecture des plus avancée, des performances les plus puissantes et des paramètres les plus élevés, les PC GeForce RTX assurent une expérience de jeu précise pour satisfaire les joueurs les plus exigeants.

Les packs concoctés par SBS Informatique sont accessibles avec la Banque Zitouna au même prix que le comptant, à partir d’une mensualité de 109 DT et sans autofinancement requis. La durée de remboursement varie entre 24 et 36 mois.

Une gamme d’accessoires est aussi disponible sur le site marchand de SBS Informatique et bientôt sur leur mégastore à Charguia1.

Tous les détails des packs sont disponibles sur les sites de Banque Zitouna et SBS Informatique et sur leurs réseaux sociaux.

D’après communiqué