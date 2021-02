Prise de fonctions de Alaya BETTAIEB en tant que Directeur Général de Smart Capital

Partagez 9 Partages



Smart Capital, la société de gestion en charge de l’implémentation de Startup Tunisia, vient d’annoncer la prise de fonctions de M. Alaya Bettaieb, en tant que Directeur Général.

M. Alaya BETTAIEB possède une expérience de près de 30 ans dans le capital Investissement, le Capital Risque, la gestion d’actifs et l’innovation. Il est fondateur de SODICAB-Sicar pour le développement régional, de Alternative Capital Partners (ACP) en JV avec Viveris Management pour l’amorçage, et de SAGES Capital pour le lancement et la gestion du programme national d’essaimage.

En Juillet 2008, il a intégré la fondation arabe des sciences et technologie aux Emirats Arabes Unis pour créer et gérer le programme panarabe de valorisation et la commercialisation des résultats de recherche académique dans les universités arabes, et d’appui à la création de Startups innovantes avec plusieurs success stories. Il a initié le programme de lancement de 10 bureaux de transfert de technologie dans 10 capitales arabes.

En Décembre 2011, il a occupé le poste de Secrétaire d’Etat à l’Investissement et à la Coopération Internationale jusqu’à Mars 2013. Il a ensuite rejoint l’école d’ingénieurs ESPRIT pour la création du premier incubateur académique de Startups technologiques avec 4 cohortes, 4 bootcamps et 5 success stories de Startups intégrant entre 2015 et 2017 des accélérateurs mondiaux de renoms. Il est depuis 2019, consultant en Capital Investissement et Innovation auprès du programme Tunisia JOBS financé par USAID.

M. BETTAIEB est le co-fondateur en 2004 de l’Association Tunisienne des Investisseurs en Capital (ATIC) et son 2ème président, co-fondateur en 2006 de EUROMED Capital Forum basé à Lyon et membre de son bureau exécutif, membre depuis 2009 du bureau exécutif de l’association des Experts Arabes en Licences de Technologies (LES-AC) basé à Amman, et membre indépendant depuis 2007 dans des comités d’investissement de fonds d’investissement en Tunisie et en Arabie Saoudite.

M. BETTAIEB est par ailleurs Fondateur et Président depuis 2010 de Youth for Science Foundation, une fondation dédiée à l’implication des élèves âgés de 12 à 19 ans dans des activités STEM (Science, Technology, Engineering & Math), leur participation à des camps, compétions et foires nationales et internationales, et leurs admissions aux meilleures collèges et universités américaines et internationales.

M. Alaya BETTAIEB détient un Master en Génie pétrolier de University of Southern California, Los Angeles et d’un Master en Economie de l’Université d’Hiroshima au Japon. En 2008, il est reconnu Praticien des Licences de Technologie région MENA par LES-AC. Entre 2000 et 2010, il a effectué plus d’une trentaine de séjours aux USA, Canada, Europe et Pays du Golfe sur le Capital Risque et le Transfert de Technologies. Entre 1992 et 1999, il a participé dans plusieurs missions de prospection en Asie ainsi qu’au bureau de l’ONUDI à Tokyo

M. BETTAIEB est marié et père de 2 enfants.

L’arrivée de ce profil international à la tête de Smart Capital confirme la volonté de doter la société de gestion des atouts nécessaires à la bonne exécution de la stratégie nationale Startup Tunisia, qui vise à faire de la Tunisie, un pays de Startups à la croisée de la méditerranée, de la région MENA et de l’Afrique.

Source : Communiqué