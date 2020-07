Promotion 4G Box de Ooredoo Tunisie, le confort du très haut débit à prix doux

Partagez 6 Partages

Soucieux du confort de ses abonnés et pour profiter de la meilleure solution Internet durant la saison estivale, l’opérateur Ooredoo Tunisie lance une nouvelle Promotion 4G Box. Grâce à cette promotion avantageuse, les clients Ooredoo vont pouvoir se connecter immédiatement à internet en très haut débit et sans installation d’une ligne fixe.

La 4G Box prépayée est une offre sans engagement et permet au client de bénéficier de 35 Go d’internet par mois pendant 3 mois, à 155 DT seulement.

En plus des 105Go offerts, un large catalogue de forfaits supplémentaires est à disposition pour permettre aux clients de recharger leurs box en toute liberté et flexibilité. Différents volumes sont disponibles répondants à tous les besoins et tous les usages ; et ce à partir de 0.220 Go à 0.900 DT et jusqu’à 55Go à 45 DT.

Une formule post-payée est également disponible à 62.93 DT offrant 35 Go par mois pendant deux mois et à partir du troisième mois une facturation mensuelle de 31.5 DT pour 35 Go sur une période d’engagement de 12 mois.

Avec ces promotions estivales, Ooredoo souhaite faire vivre à ses clients la meilleure expérience internet au meilleur prix et dans les meilleures conditions d’utilisation.

La 4G Box fonctionne sur « Le réseau 4G le plus rapide et le plus étendue en Tunisie » et elle est disponible dans l’ensemble des boutiques Ooredoo et également sur la boutique en ligne avec une livraison Gratuite à domicile.

Nous rappelons que nos boutiques seront ouvertes au public de 8h00 à 20h00 du lundi au dimanche et les services administratifs seront ouverts de 8h00 à 15h00 du lundi au jeudi; le vendredi de 8h00 à 14h30.

Grâce à ces promotions, et toujours à l’affût des meilleures nouveautés pour ses clients, Ooredoo propose les meilleurs offres et forfaits, pour accompagner la saison estivale avec une connexion internet immédiate et avec une excellente qualité.

En proposant ces Promotions, les employés des entreprises peuvent assurer également la continuité de leurs activités en adoptant le télétravail avec une connexion fiable et performante là où ils se trouvent.

