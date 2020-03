Publicité e-commerce : attention à la lassitude des Facebookeurs

Partagez 2 Partages



Les entreprises de e-commerce font face à une problématique majeure : convertir les visiteurs qui font du lèche-vitrine en acheteurs. Pour atteindre cet objectif, certaines ont choisi de miser sur la publicité en ligne. Or, pour que cette vitrine en ligne puisse ramener de l’audience et, donc, des actes d’achat, il faut une conjonction de plusieurs paramètres.

“Si vous pensez qu’en casquant plus d’argent vous allez augmenter les ventes, sachez que vous avez tout faux !”, a affirmé la CEO et Co Founder de Convergen Agency, Sarah Lamine, invitée du 105e épisode de Startup Story consacré à l’analyse Data d’un site e-commerce pour convertir le maximum de son audience en clients.

“Certes, il n’y a pas de recette type pour la conversion. Chaque site et chaque produit à sa spécificité qui ressort de son analyse Data. Mais avec un marché potentiel de six millions d’internautes actifs, il y a toujours place pour faire du business et donc vous avez là un bon argument pour commencer à vendre sur Internet si vous ne l’avez pas encore fait. Il sera d’ailleurs encore mieux de commencer d’un feuille blanche la stratégie globale pour la vente en ligne, l’expérience client sur le site inclus”, a-t-elle ajouté.

Si l’entreprise dispose à la fois d’un site web et d’une boutique physique qui connait des pics de vente en période de promo, mais le digital ne suit pas, “il ne faut pas dire ça n’a pas marché. Il faut comprendre pourquoi ça n’a pas marché”, a noté Sarah Lamine.

“Il faut collecter toute sa Data, faire de l’audit… parfois on se rend compte que la société n’a tout simplement pas mis un moyen de tracking de ses internautes. Du coup on ne sait pas qui a consulté quoi. Ce qui est crucial pour pouvoir faire du targeting pour les messages promotionnels. On ne peut pas s’adresser à tout le monde de la même façon. On doit s’adapter aux nouveaux venus ainsi qu’a ceux qui sont déjà des habitués du site”.

En termes de vente et de chiffre d’affaires, le potentiel de l’Internet est dans certains cas plus intéressant qu’un point de vente physique. Il présente, toutefois, quelques challenges supplémentaires qu’on ne retrouve pas dans le monde réel. “Parfois, un concurrent peut se positionner mieux que nous sur le produit ou service qu’on vend. Comment ? En mettant le paquet pour que sur un mot clé sa marque se positionne mieux que la nôtre dans la recherche sur Internet”.

La CEO de Convergen a par ailleurs évoqué un grand problème relatif à l’Ad Fatigue. C’est à dire la lassitude de l’audience (notamment sur Facebook) face au même message publicitaire qui se répète en boucle. D’où l’intérêt de faire un ciblage intelligent de ses campagnes pub avec différents messages et donc, connaitre mieux son audience grâce à l’analyse Data.

Pour écouter l’interview au complet lors du 105ème épisode de Startup Story, c’est sur ce lien.

Vous pouvez écouter tous les podcasts de THD.tn sur son canal SoundCloud, Spotify, Anghami et iTunes.

Walid Naffati