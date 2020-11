Quatre projets récompensés dans le cadre du challenge international des FabLabs Solidaires de la Fondation Orange

Elizabeth Tchoungui, Directrice RSE, Diversité et Solidarité du Groupe Orange, Présidente Déléguée de la Fondation Orange et Alioune Ndiaye, CEO d’Orange Middle East and Africa,ont révélé les vainqueurs du quatrième challenge international des FabLabs Solidaires de la Fondation Orange.

13 équipes de jeunes en insertion issus de 3 pays européens (Espagne, Pologne, France) et 4 pays africains (Cameroun, République Démocratique du Congo, Sénégal, Tunisie) ontrelevé le défi d’imaginer et de produire, grâce au numérique, des créations appliquées aux univers de la mode, du design et des arts.

Le jury, composé de professionnels du monde de la culture, de la création numérique et de membres de la Fondation Orange, et les internautes ont distingué quatre projets au total.

Prix des internautes : projet « La mode en mode recyclage » du FabLab Solidaire Lisungi de Kinshasa (République Démocratique du Congo)

Trois jeunes femmes de 19 à 23 ans ayant dû interrompre leurs études se sont formées auFabLab et y ont imaginé une ligne de vêtements et d’accessoires à partir de matériauxrecyclés : fils, capsules, déchets de bois, sacs, textiles jetés… Aidées par un styliste, elles ont produit des robes, vestes, bijoux… sur les machines numériques (PC avec logiciels de modélisation, brodeuses, découpeuses, imprimantes 3D, etc). Les prochaines étapes de leur projet concernent le développement de partenariats avec les acteurs économiques de la ville pour sensibiliser au recyclage et la création d’une start-up.

Prix du jury : projet « la sculpture en main » du FabLab Solidaire GarageLab Ortzadar de San Sebastian (Espagne)

Des jeunes de 16 à 18 ans de l’Ecole de la 2ème Chance permettent à des non ou malvoyants d’accéder à la sculpture en reproduisant des œuvres en taille réduite. Encadrés parles FabManagers et aidés par la principale institution espagnole d’aide aux non-voyants, ilsont utilisé l’impression numérique, la découpe laser/vinyl et Arduino pour fabriquer desmaquettes 2D puis des répliques 3D de sculptures de Jorge Oteiza’s, un artiste local. Des légendes en braille sont également fabriquées par ces jeunes qui ont décroché du système scolaire.