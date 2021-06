Quelles sont les nouveautés de la Fédération tunisienne des sports électroniques ?

Partagez 0 Partages

Maher Sarouli, président de la Fédération tunisienne des sports électroniques a été l’invité du 44e épisode de Gaming Story. Il a évoqué les différentes opportunités business que peut offrir cet organisme pour la jeunesse tunisienne et des différentes façons de rejoindre des associations pour être éligible à participer aux championnats de jeux vidéo.

« La Fédération tunisienne des sports électroniques (TunESF) est un organisme semblable à l’ensemble des autres fédération sportives et est régie par la loi organique n°95, relative aux structures sportives. Elle a été créée en 2017. Parmi ses objectifs : l’encadrement des jeunes dans le domaine du e-sport et de certains jeux spécifiques, lors de leur participations dans les différentes manifestations et concours internationaux. Il s’agit notamment de constituer un cadre légal aux concours à l’échelle nationale auxquelles participent différentes associations affiliées » a déclaré Maher Sarouli.

Il a précisé, dans ce contexte, que quiconque désire faire partie de la fédération pourrait soit entrer en contact avec une association et devenir membre actif, soit lancer sa propre associations qui dans le cas présent, prendra environs deux mois, le temps de réunir les différents documents demandés.

Revenant sur la structure de la fédération, Sarouli a expliqué que celle-ci était constituée d’un président et de neuf membres. « Concrètement, nous avons voulu qu’il y’ait différents profils et non des membres uniquement issus du secteur du gaming. Certaines spécialités sont indiscernables comme le domaine juridique qui est utile lors de la signature de conventions et de partenariats, pour régler les litiges, ou encore des profils spécialisés dans le domaine de la communication, la finance (budgétisation, transparence au niveau des bilans etc.). Nous avons opté pour différents profils afin d’obtenir une équipe homogène qui puisse apporter un plus au niveau des programmes durant les quatre années qui nous restent à exercer au sein de la fédération. »

La fédération s’occupe de plusieurs programmes mais actuellement, la priorité est de structurer l’organisme au niveau législatif, trouver les fonds nécessaires, trouver les espaces adéquats afin de pouvoir entrainer les équipes nationales ainsi que d’autres points selon les priorités du moment.

Une question qui revient parmi les joueurs est comment devenir un e-sportif ? A cela, le Président de la Fédération tunisienne des sports électroniques a répondu : « Bien que ce domaine ne soit pas encore connu en Tunisie, tout joueur, s’il veut devenir compétiteur officiel, il doit impérativement être encadré par une association qui dépend d’un organisme officiel en l’occurrence, le ministère de la jeunesse et des sport d’où dépend lé fédération ».

Il existe notamment une sélection nationale à laquelle prend par l’ensemble des associations afin de déterminer les meilleurs profils de joueurs qui représenteront la Tunisie, selon des critères bien spécifiques a souligné Maher Sarouli avant d’ajouter : « Tout joueur pourra également remporter des titres avec la fédération. En tant que fédération, nous veillons à ce que les cash prises soient le plus élevés possibles, grâce à une coordination avec les différents sponsors, afin qu’au final, le domaine soit encadré ».

L’interview au complet est disponible sur SoundCloud.

Yosra Nouar