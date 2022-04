Ramadan – LG Electronics Tunisie lance un jeu pour gagner un lave-vaisselle

Partagez 0 Partages

Comme à l’accoutumée, LG Electronics Tunisie, toujours soucieuse de valoriser sa politique de proximité et d’écoute continue, lance à l’occasion du mois sacré de Ramadan un jeu concours en offrant la possibilité de gagner un lave-vaisselle Quadwash.

Pour participer à ce jeu et s’offrir cette machine qui apportera à votre cuisine cette touche d’élégance et de modernité, rien de plus simple. Il suffit de s’inscrire sur le site https://www.lg.com/tn en remplissant le formulaire, et en envoyant l’imprim écran de votre compte par message privé à la page Facebook “LG Global (https://www.facebook.com/LGTunisie)”.

Si vous êtes déjà inscrits, vous pouvez également participer en vous connectant et en envoyant le screenshot de votre compte.

L’un des grands objectifs de la marque LG est de faciliter la vie quotidienne à sa clientèle surtout pendant ce mois bénit de Ramadan, en offrant des produits smart et saints.

Grâce à ses bras de lavage multidirectionnels et aux jets à haute pression, le lave-vaisselle Quadwash offre une couverture de lavage maximale pour des articles parfaitement propres dès le premier lavage. C’est une vaisselle impeccable à 360°.

Silencieux, performant et fiable, ce lave-vaisselle doté du moteur Inverter Direct Drive offre une performance supérieure de lavage impressionnante, un plus grand confort d’utilisation tout en réalisant des économies d’énergie. Bref, des programmes spécifiques permettant d’améliorer les performances de nettoyage et de séchage tout en vous facilitant la vie.

Les participations à ce jeu restent ouvertes jusqu’au 22 avril 2022. Et l’heureux (se) gagnant(e) sera déterminé (ée) à travers un tirage au sort.

Communiqué