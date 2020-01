Reconversion professionnelle : les opportunités métiers dans la Blockchain

Partagez 0 Partages

Donner un coup d’accélérateur à sa carrière professionnelle passe, parfois, par un accomplissement dans un nouveau métier. La reconversion professionnelle est, d’ailleurs, devenue monnaie courante et s’inscrit de plus en plus dans les mœurs. Certains rêvent de gagner en liberté en devenant leurs propres patrons, d’autres de s’épanouir dans de nouveaux horizons compatibles avec leurs ambitions ou passions. L’évolution de la technologie rend la tâche plus facile de par les opportunités métiers qu’elle ouvre. La Blockchain, à titre d’exemple, a bouleversé le monde de l’emploi. Etant applicable à différents domaines, cette technologie offre une multitude de possibilités en termes de projets et de métiers.

Invitée du 100eépisode de Startup Story, Imen Ayari, head of innovation chez Talan et experte en Blockchain, nous livre une des recettes à suivre pour réussir une reconversion professionnelle dans le domaine de la Blockchain. Mais d’abord, qu’est ce donc cette technologie ?

« Pour faire simple, la Blockchain est une plateforme qui facilite et sécurise la collaboration entre des acteurs qui, à la base, ne se font pas confiance », a indiqué Imed Ayari.

Selon notre invitée, cette technologie permet aux différents acteurs de la chaîne d’accéder à une même information qui, une fois diffusée, ne peut être monopolisée, contestée ou supprimée.

Applicable à plusieurs secteurs d’activités, la Blockchain permet une centralisation de l’information et une transparence totale des transactions.

Dans le domaine de la santé par exemple, une plateforme Blockchain permet à un patient de consulter le diagnostique de son médecin traitant, au pharmacien d’avoir accès à une ordonnance lisible, et à l’assureur une information fiable.

Se convertir dans les nombreux métiers qu’offre la Blockchain nécessite, cependant, une formation spécifique et une collaboration étroite avec la communauté experte.

« Je recommande vivement les white papers de la communauté. Ces documentations sont publiques, gratuites et à jour », a souligné Imen Ayari.

Notons que, pour les élèves ingénieurs, Talan organise un bootcamp sur trois protocoles Blockchain.

L’interview au complet est disponible sur SoundCloud.

Nadya Jennene